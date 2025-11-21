Укр Рус
21 листопада, 13:18
Розклад матчів, турнірна таблиця та результати 13-го туру УПЛ 2025 – 2026

Софія Кулай
Основні тези
  • 13-й тур УПЛ 2025 – 2026 розпочнеться 21 листопада матчем Полтава – ЛНЗ, а завершиться 24 листопада грою Зоря – Олександрія.
  • Центральний матч туру відбудеться в Ковалівці, де Колос прийме київське Динамо.

У п'ятницю, 21 листопада, Українська Прем'єр-ліги сезону 2025 – 2026 повертається після паузи на матчі збірних. Ігрова програма 13-го туру розподілена на чотири дні.

Програму нового туру відкриє поєдинок у Кропивницькому, де Полтава прийме черкаське ЛНЗ. Дебютанту УПЛ випаде складне завдання стримати другу команду турнірної таблиці після 12-ти турів, інформує 24 Канал.

Який розклад ігор 13-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Решта матчів відбудуться в інші ігрові дні. Центральною грою туру стане протистояння у Ковалівці, де місцевий Колос прийме чемпіона України київське Динамо. 

Також цікавий поєдинок уболівальники повинні побачити у Львові, де Карпати зіграють проти харківського Металіста 1925.

13-й тур закриє матч між Зорею та Олександрією.

  • 21 листопада, 15:30. Полтава – ЛНЗ
  • 22 листопада, 13:00. Карпати – Металіст 1925
  • 22 листопада, 15:30. Колос – Динамо
  • 22 листопада, 18:00. Оболонь – Шахтар
  • 23 листопада, 13:00. Кривбас – Верес
  • 23 листопада, 15:30. Полісся – Епіцентр
  • 23 листопада, 18:00. Рух – Кудрівка
  • 24 листопада, 18:00. Зоря – Олександрія

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Шахтар 12 8 3 1 24 – 9 27
2. ЛНЗ 12 7 2 3 12 – 8 23
3. Полісся 12 7 2 3 21 – 8 23
4. Динамо 12 5 5 2 28 – 16 20
5. Кривбас 12 6 2 4 20 – 19 20
6. Колос 12 5 4 3 14 – 11 19
7. Зоря 12 5 4 3 16 – 12 19
8. Карпати 12 4 6 2 17 – 15 18
9. Металіст 1925 12 4 5 3 13 – 10 17
10. Верес 12 4 4 4 11 – 12 16
11. Оболонь 12 4 4 4 11 – 15 16
12. Кудрівка 12 4 2 6 15 – 12 14
13. Епіцентр 12 3 0 9 15 – 22 9
14. Олександрія 12 2 3 7 11 – 21 9
15. Рух 12 2 1 9 7 – 20 7
16. Полтава 12 1 3 8 11 – 30 6

Як закінчився минулий 12-й тур УПЛ?

  • У попередньому турі Карпати мінімально обіграли Кривбас, який майже весь матч грав у меншості після вилучення голкіпера. Цікаво, що Кемкін грає за криворізький клуб на правах оренди, а його контракт належить якраз львів'янам.

  • Динамо зазнало другої поразки у цьому сезоні, поступившись вдома ЛНЗ 0:1. Єдиний та переможний гол у цій зустрічі забив Євген Пастух. Колишній футболіст киян Олег Саленко в інтерв'ю Meta негативно прокоментував поразку підопічних Олександра Шовковського. Він зізнався, що йому соромно за таку команду перед уболівальниками "біло-синіх".

  • А от Шахтар розгромив у Львові Полтаву 7:1.