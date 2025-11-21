Програму нового туру відкриє поєдинок у Кропивницькому, де Полтава прийме черкаське ЛНЗ. Дебютанту УПЛ випаде складне завдання стримати другу команду турнірної таблиці після 12-ти турів, інформує 24 Канал.
До теми УПЛ-2025 – 2026 з футболу: турнірна таблиця, результати матчів і розклад
Який розклад ігор 13-го туру УПЛ 2025 – 2026?
Решта матчів відбудуться в інші ігрові дні. Центральною грою туру стане протистояння у Ковалівці, де місцевий Колос прийме чемпіона України київське Динамо.
Також цікавий поєдинок уболівальники повинні побачити у Львові, де Карпати зіграють проти харківського Металіста 1925.
13-й тур закриє матч між Зорею та Олександрією.
- 21 листопада, 15:30. Полтава – ЛНЗ
- 22 листопада, 13:00. Карпати – Металіст 1925
- 22 листопада, 15:30. Колос – Динамо
- 22 листопада, 18:00. Оболонь – Шахтар
- 23 листопада, 13:00. Кривбас – Верес
- 23 листопада, 15:30. Полісся – Епіцентр
- 23 листопада, 18:00. Рух – Кудрівка
- 24 листопада, 18:00. Зоря – Олександрія
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтар
|12
|8
|3
|1
|24 – 9
|27
|2.
|ЛНЗ
|12
|7
|2
|3
|12 – 8
|23
|3.
|Полісся
|12
|7
|2
|3
|21 – 8
|23
|4.
|Динамо
|12
|5
|5
|2
|28 – 16
|20
|5.
|Кривбас
|12
|6
|2
|4
|20 – 19
|20
|6.
|Колос
|12
|5
|4
|3
|14 – 11
|19
|7.
|Зоря
|12
|5
|4
|3
|16 – 12
|19
|8.
|Карпати
|12
|4
|6
|2
|17 – 15
|18
|9.
|Металіст 1925
|12
|4
|5
|3
|13 – 10
|17
|10.
|Верес
|12
|4
|4
|4
|11 – 12
|16
|11.
|Оболонь
|12
|4
|4
|4
|11 – 15
|16
|12.
|Кудрівка
|12
|4
|2
|6
|15 – 12
|14
|13.
|Епіцентр
|12
|3
|0
|9
|15 – 22
|9
|14.
|Олександрія
|12
|2
|3
|7
|11 – 21
|9
|15.
|Рух
|12
|2
|1
|9
|7 – 20
|7
|16.
|Полтава
|12
|1
|3
|8
|11 – 30
|6
Як закінчився минулий 12-й тур УПЛ?
У попередньому турі Карпати мінімально обіграли Кривбас, який майже весь матч грав у меншості після вилучення голкіпера. Цікаво, що Кемкін грає за криворізький клуб на правах оренди, а його контракт належить якраз львів'янам.
Динамо зазнало другої поразки у цьому сезоні, поступившись вдома ЛНЗ 0:1. Єдиний та переможний гол у цій зустрічі забив Євген Пастух. Колишній футболіст киян Олег Саленко в інтерв'ю Meta негативно прокоментував поразку підопічних Олександра Шовковського. Він зізнався, що йому соромно за таку команду перед уболівальниками "біло-синіх".
А от Шахтар розгромив у Львові Полтаву 7:1.