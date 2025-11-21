Програму нового туру відкриє поєдинок у Кропивницькому, де Полтава прийме черкаське ЛНЗ. Дебютанту УПЛ випаде складне завдання стримати другу команду турнірної таблиці після 12-ти турів, інформує 24 Канал.

Який розклад ігор 13-го туру УПЛ 2025 – 2026?

Решта матчів відбудуться в інші ігрові дні. Центральною грою туру стане протистояння у Ковалівці, де місцевий Колос прийме чемпіона України київське Динамо.

Також цікавий поєдинок уболівальники повинні побачити у Львові, де Карпати зіграють проти харківського Металіста 1925.

13-й тур закриє матч між Зорею та Олександрією.

21 листопада, 15:30. Полтава – ЛНЗ

22 листопада, 13:00. Карпати – Металіст 1925

22 листопада, 15:30. Колос – Динамо

22 листопада, 18:00. Оболонь – Шахтар

23 листопада, 13:00. Кривбас – Верес

23 листопада, 15:30. Полісся – Епіцентр

23 листопада, 18:00. Рух – Кудрівка

24 листопада, 18:00. Зоря – Олександрія

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Шахтар 12 8 3 1 24 – 9 27 2. ЛНЗ 12 7 2 3 12 – 8 23 3. Полісся 12 7 2 3 21 – 8 23 4. Динамо 12 5 5 2 28 – 16 20 5. Кривбас 12 6 2 4 20 – 19 20 6. Колос 12 5 4 3 14 – 11 19 7. Зоря 12 5 4 3 16 – 12 19 8. Карпати 12 4 6 2 17 – 15 18 9. Металіст 1925 12 4 5 3 13 – 10 17 10. Верес 12 4 4 4 11 – 12 16 11. Оболонь 12 4 4 4 11 – 15 16 12. Кудрівка 12 4 2 6 15 – 12 14 13. Епіцентр 12 3 0 9 15 – 22 9 14. Олександрія 12 2 3 7 11 – 21 9 15. Рух 12 2 1 9 7 – 20 7 16. Полтава 12 1 3 8 11 – 30 6

