Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 25-го тура УПЛ 2025/2026
23 апреля, 22:00
138

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • 25-й тур УПЛ может повлиять на распределение медалей, в частности из-за матчей между командами из топ-шестерки.
  • Игры 25-го тура продлятся с 24 по 27 апреля, включая поединки между Кривбассом и Динамо, и Шахтером и Кудривкой.

Всего шесть туров осталось до финиша сезона в Украинской Премьер-лиге. Фаворит чемпионской гонки очевиден, но интригу точно рано прятать.

25-й тур может решить немало в распределении медальных мест. Сразу в двух поединках будут играть между собой команды из топ-шести турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Маркевич отреагировал на информацию, что возглавит сборную Украины

Какой календарь 25-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Из-за кубковых баталий и перенесенного матча Шахтера и Зари тур медленно будет набирать обороты: большинство матчей состоятся только в воскресенье.

Кривбасс и Динамо определят, сможет ли криворожский клуб вклиниться в бронзовые соревнования. А Металлист 1925 имеет возможность как сократить отставание до главной тройки, так и отпасть от группы лидеров – в соперниках мощный ЛНЗ.

У Шахтера и Полесья тур набагто легче, чем у конкурентов. "Горняки" сыграют с Кудривкой, держа в голове еврокубковые противостояния с Кристал Пэлас и предстоящее "Классическое" с Динамо. А житомиряне сойдутся с Оболонью.

Календарь 25-го тура УПЛ 2025/2026

  • 24 апреля, пятница, 15:30. Колос – Полтава
  • 25 апреля, суббота, 18:00. Рух – Карпаты
  • 26 апреля, воскресенье, 13:00. Кривбасс – Динамо
  • 26 апреля, воскресенье, 15:30. ЛНЗ – Металлист 1925
  • 26 апреля, воскресенье, 18:00. Кудривка – Шахтер
  • 26 апреля, воскресенье, 18:00. Полесье – Оболонь
  • 27 апреля, понедельник, 13:00. Эпицентр – Александрия
  • 27 апреля, понедельник, 15:30. Заря – Верес

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 22:00 23.04.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1. Шахтёр 24 17 6 1 56 – 15 57
2. ЛНЗ 24 16 3 5 35 – 15 51
3. Полесье 24 14 4 6 41 – 16 46
4. Металлист 1925 24 12 8 4 30 – 13 44
5. Динамо 24 13 5 6 52 – 26 44
6. Кривбасс 24 11 7 6 38 – 32 40
7. Колосс 24 9 10 5 22 – 21 37
8. Карпаты 24 8 9 7 32– 26 33
9. Заря 24 8 8 8 33– 32 32
10. Верес 24 7 8 10 22 – 33 29
11. Оболонь 24 6 8 10 21 – 39 26
12. Эпицентр 24 7 3 14 26 – 36 24
13. Кудривка 24 5 6 13 25 – 39 21
14. Движение 24 6 2 16 17 – 39 20
15. Александрия 24 2 6 16 17 – 48 12
16. Полтава 24 2 5 17 20 – 61 11

Как закончился предыдущий 24-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • В центральном поединке Шахтер впервые смог забить в ворота Полесья в пределах УПЛ и одержал свою дебютную победу над житомирянами аж в шестом очном матче – 1:0.
  • ЛНЗ допустило ошибку в чемпионской гонке, минимально уступив Колосу.
  • Динамо прервало неудачную серию, переиграв Зарю 3:1. Металлист 1925 не пропустил киевлян вперед, справившись с Кудривкой.
  • Александрия продолжила падение на дно турнирной таблицы, проиграв Вересу 0:3.
   

Связанные темы:

ЛНЗ Кривбасс Металлист 1925
ФК Полесье Шахтер
Динамо УПЛ Футбол