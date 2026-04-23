Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 25-го тура УПЛ 2025/2026

Всего шесть туров осталось до финиша сезона в Украинской Премьер-лиге. Фаворит чемпионской гонки очевиден, но интригу точно рано прятать.

25-й тур может решить немало в распределении медальных мест. Сразу в двух поединках будут играть между собой команды из топ-шести турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

Какой календарь 25-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Из-за кубковых баталий и перенесенного матча Шахтера и Зари тур медленно будет набирать обороты: большинство матчей состоятся только в воскресенье.

Кривбасс и Динамо определят, сможет ли криворожский клуб вклиниться в бронзовые соревнования. А Металлист 1925 имеет возможность как сократить отставание до главной тройки, так и отпасть от группы лидеров – в соперниках мощный ЛНЗ.

У Шахтера и Полесья тур набагто легче, чем у конкурентов. "Горняки" сыграют с Кудривкой, держа в голове еврокубковые противостояния с Кристал Пэлас и предстоящее "Классическое" с Динамо. А житомиряне сойдутся с Оболонью.

Календарь 25-го тура УПЛ 2025/2026

24 апреля, пятница, 15:30. Колос – Полтава

25 апреля, суббота, 18:00. Рух – Карпаты

26 апреля, воскресенье, 13:00. Кривбасс – Динамо

26 апреля, воскресенье, 15:30. ЛНЗ – Металлист 1925

26 апреля, воскресенье, 18:00. Кудривка – Шахтер

26 апреля, воскресенье, 18:00. Полесье – Оболонь

27 апреля, понедельник, 13:00. Эпицентр – Александрия

27 апреля, понедельник, 15:30. Заря – Верес

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 22:00 23.04.2026