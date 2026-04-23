Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 25-го тура УПЛ 2025/2026
- 25-й тур УПЛ может повлиять на распределение медалей, в частности из-за матчей между командами из топ-шестерки.
- Игры 25-го тура продлятся с 24 по 27 апреля, включая поединки между Кривбассом и Динамо, и Шахтером и Кудривкой.
Всего шесть туров осталось до финиша сезона в Украинской Премьер-лиге. Фаворит чемпионской гонки очевиден, но интригу точно рано прятать.
25-й тур может решить немало в распределении медальных мест. Сразу в двух поединках будут играть между собой команды из топ-шести турнирной таблицы, пишет 24 Канал.
Смотрите также Маркевич отреагировал на информацию, что возглавит сборную Украины
Какой календарь 25-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Из-за кубковых баталий и перенесенного матча Шахтера и Зари тур медленно будет набирать обороты: большинство матчей состоятся только в воскресенье.
Кривбасс и Динамо определят, сможет ли криворожский клуб вклиниться в бронзовые соревнования. А Металлист 1925 имеет возможность как сократить отставание до главной тройки, так и отпасть от группы лидеров – в соперниках мощный ЛНЗ.
У Шахтера и Полесья тур набагто легче, чем у конкурентов. "Горняки" сыграют с Кудривкой, держа в голове еврокубковые противостояния с Кристал Пэлас и предстоящее "Классическое" с Динамо. А житомиряне сойдутся с Оболонью.
Календарь 25-го тура УПЛ 2025/2026
- 24 апреля, пятница, 15:30. Колос – Полтава
- 25 апреля, суббота, 18:00. Рух – Карпаты
- 26 апреля, воскресенье, 13:00. Кривбасс – Динамо
- 26 апреля, воскресенье, 15:30. ЛНЗ – Металлист 1925
- 26 апреля, воскресенье, 18:00. Кудривка – Шахтер
- 26 апреля, воскресенье, 18:00. Полесье – Оболонь
- 27 апреля, понедельник, 13:00. Эпицентр – Александрия
- 27 апреля, понедельник, 15:30. Заря – Верес
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 22:00 23.04.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|24
|17
|6
|1
|56 – 15
|57
|2.
|ЛНЗ
|24
|16
|3
|5
|35 – 15
|51
|3.
|Полесье
|24
|14
|4
|6
|41 – 16
|46
|4.
|Металлист 1925
|24
|12
|8
|4
|30 – 13
|44
|5.
|Динамо
|24
|13
|5
|6
|52 – 26
|44
|6.
|Кривбасс
|24
|11
|7
|6
|38 – 32
|40
|7.
|Колосс
|24
|9
|10
|5
|22 – 21
|37
|8.
|Карпаты
|24
|8
|9
|7
|32– 26
|33
|9.
|Заря
|24
|8
|8
|8
|33– 32
|32
|10.
|Верес
|24
|7
|8
|10
|22 – 33
|29
|11.
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 – 39
|26
|12.
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 – 36
|24
|13.
|Кудривка
|24
|5
|6
|13
|25 – 39
|21
|14.
|Движение
|24
|6
|2
|16
|17 – 39
|20
|15.
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 – 48
|12
|16.
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 – 61
|11
Как закончился предыдущий 24-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- В центральном поединке Шахтер впервые смог забить в ворота Полесья в пределах УПЛ и одержал свою дебютную победу над житомирянами аж в шестом очном матче – 1:0.
- ЛНЗ допустило ошибку в чемпионской гонке, минимально уступив Колосу.
- Динамо прервало неудачную серию, переиграв Зарю 3:1. Металлист 1925 не пропустил киевлян вперед, справившись с Кудривкой.
- Александрия продолжила падение на дно турнирной таблицы, проиграв Вересу 0:3.