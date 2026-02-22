Тур начался противостоянием Вереса и Полтавы. На звание центрального матча претендуют сразу два противостояния воскресенья: Колос – Полесье и Шахтер – Карпаты, информирует 24 Канал.

Смотрите также УПЛ возвращается: что надо знать о чемпионате Украины 2025 – 2026

Какое расписание игр 17-го тура УПЛ 2025/2026?

Команды вернулись после зимней паузы и впервые в этом году испытают свои силы в официальных матчах.

Все четыре игровых дня вместили по два матча. Гранды играют в пятницу и воскресенье с львовскими командами: Динамо с Рухом, а Шахтер с Карпатами.

Неожиданный зимний чемпион ЛНЗ имеет простой календарь на 17-й тур – игра с Эпицентром, который претендует на вылет.

Расписание 17-го тура:

20 февраля . Верес – Полтава 3:2

. Верес – Полтава 20 февраля . Динамо – Рух 1:0

. Динамо – Рух 21 февраля . Эпицентр – ЛНЗ 0:2

. Эпицентр – ЛНЗ 21 февраля . Металлист 1925 – Кривбасс 0:0

. Металлист 1925 – Кривбасс 22 февраля . Колос – Полесье 0:2

. Колос – Полесье 22 февраля, 15:30 . Шахтер – Карпаты 3:0

. Шахтер – Карпаты 23 февраля, 13:00 . Александрия – Оболонь

. Александрия – Оболонь 23 февраля, 15:30. Кудривка – Заря

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 15:30 22.02.2026

Как закончился 16-й тур УПЛ 2025 – 2026?