Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 17-го тура УПЛ 2025/2026
- 17-й тур УПЛ 2025/2026 проходит с 20 по 23 февраля, после зимней паузы.
- Расписание матчей включает по два матча на каждый игровой день, В частности центральные встречи: Динамо – Рух и Шахтер – Карпаты.
С 20 по 23 февраля футбольные клубы Украинской Премьер-лиги играют 17-ый тур чемпионата сезона 2025/2026. Отечественная элита вернулась после зимней паузы.
Тур начался противостоянием Вереса и Полтавы. На звание центрального матча претендуют сразу два противостояния воскресенья: Колос – Полесье и Шахтер – Карпаты, информирует 24 Канал.
Какое расписание игр 17-го тура УПЛ 2025/2026?
Команды вернулись после зимней паузы и впервые в этом году испытают свои силы в официальных матчах.
Все четыре игровых дня вместили по два матча. Гранды играют в пятницу и воскресенье с львовскими командами: Динамо с Рухом, а Шахтер с Карпатами.
Неожиданный зимний чемпион ЛНЗ имеет простой календарь на 17-й тур – игра с Эпицентром, который претендует на вылет.
Расписание 17-го тура:
- 20 февраля. Верес – Полтава 3:2
- 20 февраля. Динамо – Рух 1:0
- 21 февраля. Эпицентр – ЛНЗ 0:2
- 21 февраля. Металлист 1925 – Кривбасс 0:0
- 22 февраля. Колос – Полесье 0:2
- 22 февраля, 15:30. Шахтер – Карпаты 3:0
- 23 февраля, 13:00. Александрия – Оболонь
- 23 февраля, 15:30. Кудривка – Заря
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 15:30 22.02.2026
Как закончился 16-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- До зимней павзы Динамо и Шахтер добыли комфортные победы, разгромив Верес и Эпицентр соответственно – 3:0 и 5:0.
- Полесье вырвало победу у Карпат 3:2, а Рух на выезде обыграл Полтаву 1:2.
- С перевесом в два мяча выиграли ЛНЗ у Зари и Металлист 1925 у Оболони.
- Противостояние Александрии и Кудривки, а также Кривбасса и Колоса завершились вничью.