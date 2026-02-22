Укр Рус
Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 17-го тура УПЛ 2025/2026
22 февраля, 15:30
2

Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 17-го тура УПЛ 2025/2026

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • 17-й тур УПЛ 2025/2026 проходит с 20 по 23 февраля, после зимней паузы.
  • Расписание матчей включает по два матча на каждый игровой день, В частности центральные встречи: Динамо – Рух и Шахтер – Карпаты.

С 20 по 23 февраля футбольные клубы Украинской Премьер-лиги играют 17-ый тур чемпионата сезона 2025/2026. Отечественная элита вернулась после зимней паузы.

Тур начался противостоянием Вереса и Полтавы. На звание центрального матча претендуют сразу два противостояния воскресенья: Колос – Полесье и Шахтер – Карпаты, информирует 24 Канал.

Какое расписание игр 17-го тура УПЛ 2025/2026?

Команды вернулись после зимней паузы и впервые в этом году испытают свои силы в официальных матчах.

Все четыре игровых дня вместили по два матча. Гранды играют в пятницу и воскресенье с львовскими командами: Динамо с Рухом, а Шахтер с Карпатами.

Неожиданный зимний чемпион ЛНЗ имеет простой календарь на 17-й тур – игра с Эпицентром, который претендует на вылет.

Расписание 17-го тура:

  • 20 февраля. Верес – Полтава 3:2
  • 20 февраля. Динамо – Рух 1:0
  • 21 февраля. Эпицентр – ЛНЗ 0:2
  • 21 февраля. Металлист 1925 – Кривбасс 0:0
  • 22 февраля. Колос – Полесье 0:2
  • 22 февраля, 15:30. Шахтер – Карпаты 3:0
  • 23 февраля, 13:00. Александрия – Оболонь
  • 23 февраля, 15:30. Кудривка – Заря

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 15:30 22.02.2026

Как закончился 16-й тур УПЛ 2025 – 2026?

  • До зимней павзы Динамо и Шахтер добыли комфортные победы, разгромив Верес и Эпицентр соответственно – 3:0 и 5:0.
  • Полесье вырвало победу у Карпат 3:2, а Рух на выезде обыграл Полтаву 1:2.
  • С перевесом в два мяча выиграли ЛНЗ у Зари и Металлист 1925 у Оболони.
  • Противостояние Александрии и Кудривки, а также Кривбасса и Колоса завершились вничью.