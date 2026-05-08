Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 27-го тура УПЛ 2025/2026

Сезон 2025/2026 Украинской Премьер-лиги приближается к завершению. До его конца осталось лишь три тура.

В 27-м туре Шахтер имеет шанс обеспечить себе чемпионство. В то же время другие клубы будут продолжать бороться за каждое очко, чтобы достичь своих целей, сообщает 24 Канал.

Смотрите также УПЛ 2025 – 2026 по футболу: турнирная таблица, результаты матчей и расписание

Какой календарь 27-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Тур начнется матчем Кривбасс – Карпаты и завершится одной из ключевых встреч тура. В ней Шахтер встретится с Полтавой – в случае победы донетчане обеспечат себе чемпионство.

Не менее интересным станет поединок ЛНЗ – Динамо. Команда из Черкасс борется за серебряные или бронзовые медали, тогда как киевский клуб стремится попасть в топ-3 турнирной таблицы.

У ЛНЗ лишь одно очко преимущества над Полесьем, а Динамо отстает от Полесья на 5 очков. К тому же киевлян может обойти Металлист 1925, который в этом туре играет с Зарей.

Календарь 27-го тура УПЛ 2025/2026

8 мая, пятница, 13:00. Кривбасс – Карпаты

8 мая, пятница, 15:30. Колос – Кудривка

8 мая, пятница, 18:00. Полесье – Александрия

9 мая, суббота, 13:00. Рух – Верес

9 мая, суббота, 15:30. ЛНЗ – Динамо

9 мая, суббота, 18:00. Заря – Металлист 1925

9 мая, суббота, 18:00. Оболонь – Эпицентр

10 мая, воскресенье, 15:30. Полтава – Шахтер

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 14:30 08.05.2026

Турнирная таблица УПЛ 2025/2026 / Фото скриншот с сайта УПЛ

Как закончился предыдущий 26-й тур УПЛ 2025 – 2026?