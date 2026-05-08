Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 27-го тура УПЛ 2025/2026
- Шахтер может обеспечить себе чемпионство в 27-м туре УПЛ, если победит Полтаву.
- ЛНЗ соревнуется за серебряные или бронзовые медали, а Динамо стремится попасть в топ-3, отставая от Полесья на 5 очков.
Сезон 2025/2026 Украинской Премьер-лиги приближается к завершению. До его конца осталось лишь три тура.
В 27-м туре Шахтер имеет шанс обеспечить себе чемпионство. В то же время другие клубы будут продолжать бороться за каждое очко, чтобы достичь своих целей, сообщает 24 Канал.
Какой календарь 27-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Тур начнется матчем Кривбасс – Карпаты и завершится одной из ключевых встреч тура. В ней Шахтер встретится с Полтавой – в случае победы донетчане обеспечат себе чемпионство.
Не менее интересным станет поединок ЛНЗ – Динамо. Команда из Черкасс борется за серебряные или бронзовые медали, тогда как киевский клуб стремится попасть в топ-3 турнирной таблицы.
У ЛНЗ лишь одно очко преимущества над Полесьем, а Динамо отстает от Полесья на 5 очков. К тому же киевлян может обойти Металлист 1925, который в этом туре играет с Зарей.
Календарь 27-го тура УПЛ 2025/2026
8 мая, пятница, 13:00. Кривбасс – Карпаты
8 мая, пятница, 15:30. Колос – Кудривка
8 мая, пятница, 18:00. Полесье – Александрия
9 мая, суббота, 13:00. Рух – Верес
9 мая, суббота, 15:30. ЛНЗ – Динамо
9 мая, суббота, 18:00. Заря – Металлист 1925
9 мая, суббота, 18:00. Оболонь – Эпицентр
10 мая, воскресенье, 15:30. Полтава – Шахтер
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 14:30 08.05.2026
Как закончился предыдущий 26-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Главным событием тура стала победа Шахтера над Динамо в классическом украинском дерби. Этот успех позволил "горнякам" оторваться от ближайшего преследователя, ЛНЗ, на 10 очков и практически обеспечил им чемпионский титул.
В зоне вылета продолжают бороться Александрия и Полтава, тогда как Полесье благодаря голу Максима Брагара приблизилось ко второй позиции, которую сейчас занимает ЛНЗ.
Не менее увлекательным был матч Полтава – Кривбасс (3:3). Аутсайдер смог вырвать ничью у криворожан в настоящей голевой перестрелке, не позволив сопернику закрепиться в топ-5.