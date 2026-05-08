У 27-му турі Шахтар має шанс забезпечити собі чемпіонство. Водночас інші клуби продовжуватимуть боротися за кожне очко, щоб досягти своїх цілей, повідомляє 24 Канал.

Який календар 27-го туру УПЛ сезону 2025/2026?

Тур розпочнеться матчем Кривбас – Карпати і завершиться однією з ключових зустрічей туру. У ній Шахтар зустрінеться з Полтавою – у разі перемоги донеччани забезпечать собі чемпіонство.

Не менш цікавим стане поєдинок ЛНЗ – Динамо. Команда з Черкас бореться за срібні або бронзові медалі, тоді як київський клуб прагне потрапити до топ-3 турнірної таблиці.

У ЛНЗ лише одне очко переваги над Поліссям, а Динамо відстає від Полісся на 5 очок. До того ж киян може обійти Металіст 1925, який у цьому турі грає з Зорею.

Календар 27-го туру УПЛ 2025/2026

8 травня, п'ятниця, 13:00. Кривбас – Карпати

8 травня, п'ятниця, 15:30. Колос – Кудрівка

8 травня, п'ятниця, 18:00. Полісся – Олександрія

9 травня, субота, 13:00. Рух – Верес

9 травня, субота, 15:30. ЛНЗ – Динамо

9 травня, субота, 18:00. Зоря – Металіст 1925

9 травня, субота, 18:00. Оболонь – Епіцентр

10 травня, неділя, 15:30. Полтава – Шахтар

Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026

Станом на 14:30 08.05.2026

Турнірна таблиця УПЛ 2025/2026 / Фото скриншот з сайту УПЛ

