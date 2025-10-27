УПЛ исключила из своего состава два клуба, которые пострадали от российской агрессии
- УПЛ исключила футбольные клубы Десна и Мариуполь из состава участников.
- Футбольные клубы пострадали от военных действий, а их стадионы были захвачены или разрушены, что привело к прекращению их деятельности.
С начала полномасштабного вторжения России многие украинские клубы исчезли с футбольной карты. Часть из них приостановили свою деятельность, а другие закрылись навсегда.
Футбольные клубы Мариуполь и Десна, которые в сезоне-2021/22 были представлены в элитном дивизионе, существенно пострадали в результате военных действий. В мае 2022 года на заседании УПЛ за этими командами закрепили места в лиге, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.
Почему УПЛ исключили из состава Десну и Мариуполь?
С того времени прошло уже три года. Президент УПЛ Евгений Дикий сообщил, сохраняются ли до сих пор за Десной и Мариуполем забронированные места в элите.
Общим собранием УПЛ было принято решение об исключении Десны и "Мариуполя" из состава участников Украинской Премьер-лиги. Закрепленного места в УПЛ за ними нет. Вопрос о сохранении профессионального статуса клубов находится в юрисдикции УАФ,
– сказал президент УПЛ.
Как от войны пострадали Десна и Мариуполь?
- Отметим, что российские оккупанты в 2022 году захватили стадион и тренировочную базу футбольного клуба Мариуполь. Часть игроков команды оказалась в заблокированном городе. При отсутствии финансирования клуб с 62-летней историей прекратил существование.
- Похожая судьба постигла и черниговскую Десну. В начале войны российские террористы три ночи бомбили стадион имени Гагарина – домашнюю арену местной команды. Об этом сайту "Сборная" сообщил представитель пресс-службы клуба Дмитрий Дорошко.
- От взрывов на поле образовалась огромная воронка. Также были разрушены трибуны и технические здания стадиона. Кроме того, клуб имеет долги, которые из-за финансовых трудностей не имеет возможности покрыть. Поэтому о возрождении знаменитой команды пока речь не идет.
Напомним, что в сезоне-2025/26 в Украинской Премьер-лиге принимают участие 16 команд. По итогам матчей 10-го тура лидерство удерживает донецкий Шахтер.