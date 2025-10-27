УПЛ исключила из своего состава два клуба, которые пострадали от российской агрессии

С начала полномасштабного вторжения России многие украинские клубы исчезли с футбольной карты. Часть из них приостановили свою деятельность, а другие закрылись навсегда.

Футбольные клубы Мариуполь и Десна, которые в сезоне-2021/22 были представлены в элитном дивизионе, существенно пострадали в результате военных действий. В мае 2022 года на заседании УПЛ за этими командами закрепили места в лиге, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Почему УПЛ исключили из состава Десну и Мариуполь?

С того времени прошло уже три года. Президент УПЛ Евгений Дикий сообщил, сохраняются ли до сих пор за Десной и Мариуполем забронированные места в элите.

Общим собранием УПЛ было принято решение об исключении Десны и "Мариуполя" из состава участников Украинской Премьер-лиги. Закрепленного места в УПЛ за ними нет. Вопрос о сохранении профессионального статуса клубов находится в юрисдикции УАФ,

– сказал президент УПЛ.

Как от войны пострадали Десна и Мариуполь?

Отметим, что российские оккупанты в 2022 году захватили стадион и тренировочную базу футбольного клуба Мариуполь. Часть игроков команды оказалась в заблокированном городе. При отсутствии финансирования клуб с 62-летней историей прекратил существование.

Похожая судьба постигла и черниговскую Десну. В начале войны российские террористы три ночи бомбили стадион имени Гагарина – домашнюю арену местной команды. Об этом сайту "Сборная" сообщил представитель пресс-службы клуба Дмитрий Дорошко.

От взрывов на поле образовалась огромная воронка. Также были разрушены трибуны и технические здания стадиона. Кроме того, клуб имеет долги, которые из-за финансовых трудностей не имеет возможности покрыть. Поэтому о возрождении знаменитой команды пока речь не идет.

Напомним, что в сезоне-2025/26 в Украинской Премьер-лиге принимают участие 16 команд.