Драма на чемпионате мира: Уругвай за бортом плей-офф, Кабо-Верде сотворило сенсацию

Исход в группе H оказался пока одним из самых захватывающих и неожиданных на чемпионате мира-2026. Двукратные чемпионы мира отправляются домой, в то время как абсолютные дебютанты безудержно празднуют.

Перед стартовыми свистками в матчах "Уругвай — Испания" и "Кабо-Верде — Саудовская Аравия" любая из команд, кроме саудовцев, могла занять любое из первых трёх мест в группе. В итоге всё сложилось не в пользу южноамериканцев, сообщает 24 Канал.

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Уругвай – Испания 0:1

Гол: Алекс Баэна, 42.

Похоже, слухи о крупном скандале внутри сборной Уругвая перед матчем с испанцами оказались правдой. Команда действительно выглядела так, будто в ней нет единства, а тренер Марсело Бьелса якобы не контролировал полностью действия своих подопечных.

Как для команды с двумя очками и необходимостью забивать и выигрывать, Уругвай сыграл невероятно бледно. Испанцы тоже провели матч, далекий от идеала, но, по крайней мере, заработали один забитый мяч. Удар Баэна не казался таким, который нельзя отбить, однако голкипер "селесте" Фернандо Муслера снова допустил оплошность и пропустил мяч в сетку своих ворот. В перерыве его заменили.

В конце матча вместо атакующего штурма Уругвай начал нервничать и грубить: фол Каноббио оставил южноамериканцев в меньшинстве, что поставило крест на надеждах что-то исправить.

С двумя очками уругвайцы финишировали третьими в группе, но уже знали, что вылетели с чемпионата мира, поскольку точно окажутся среди худших по дополнительным показателям.

Обзор матча "Уругвай" – "Испания" от MEGOGO – смотрите видео:

Кабо-Верде – Саудовская Аравия 0:0

Футбольная сказка для сборной маленькой островной африканской бывшей колонии Португалии, которая началась сенсационным "нулевым" результатом против Испании в первом туре, будет продолжаться и дальше.

Кабо-Верде в матче с саудовцами не отсиживался в обороне ради сохранения удобного ничейного результата, а был более острым и ближе к победе, чем к поражению. За это команда была вознаграждена первым выходом в плей-офф на своём дебютном чемпионате мира. Исторический момент для государства площадью всего 4 тысячи квадратных километров и с населением в полмиллиона человек.