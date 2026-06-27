Перед стартовими свистками у матчах Уругвай – Іспанія та Кабо-Верде – Саудівська Аравія будь-яка з команд, окрім аравійців, могла посісти будь-яке з перших трьох місць у квартеті. Зрештою усе склалося не на користь південноамериканців, повідомляє 24 Канал.

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Уругвай – Іспанія 0:1

Гол: Алекс Баена, 42.

Схоже, чутки про великий скандал всередині збірної Уругваю перед поєдинком з іспанцями виявилися правдою. Команда справді виглядала так, наче в ній немає єдності, а наставник Марсело Бьєлса нібито не контролював повністю дії своїх підопічних.

Як для команди з двома очками і потребою забивати і вигравати Уругвай зіграв неймовірно блідо. Іспанці теж видали далекий від ідеалу матч у своєму виконанні, але принаймні награли на один забитий м'яч. Удар Баена не здавався таким, що не береться, однак голкіпер "селесте" Фернандо Муслера знову зіграв з ляпом і пустив м'яч у сітку своїх воріт. У перерві він був замінений.

Наприкінці матчу замість атакувального штурму Уругвай почав нервувати і грубити: фол Каноббіо залишив південноамериканців у меншості, що поставило хрест на надіях щось виправити.

З двома очками уругвайці фінішували третіми у групі, але вже знали, що вилетіли з Мундіалю, бо точно будуть серед найгірших за додатковими показниками.

Огляд матчу Уругвай – Іспанія від MEGOGO – дивіться відео:

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 0:0

Футбольна казка для збірної маленької острівної африканської ексколонії Португалії, яка розпочалася сенсаційними "нулями" проти Іспанії у першому турі, триватиме й далі.

Кабо-Верде у матчі із саудитами не відбивалося заради збереження зручного нічийного результату, а було гострішим і ближчим до перемоги, ніж до програшу. За це було винагороджено першим потраплянням у плей-оф на своєму дебютному Мундіалі. Історична мить для держави розміром лише 4 тисячі квадратних кілометрів і населенням у пів мільйона.