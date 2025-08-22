Уже 24 августа в Нью-Йорке стартует последний "мэйджор" 2025 года. На US Open Украина в основной сетке женского разряда будет представлена четырьмя теннисистками.

В турнире примут участие Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Накануне состоялась жеребьевка и они узнали своих первых соперниц, сообщает 24 Канал.

Читайте также Свитолина поразила фанатов эффектными кадрами с отдыха перед US Open 2025

С кем сыграют украинки на US Open-2025?

Судьбой жребия сразу две наши теннисистки уже на старте встретятся с "нейтральными" оппонентками. Даяна Ястремская сыграет с Анастасией Павлюченковой (WTA: 44), а Юлии Стародубцевой будет противостоять Анна Блинкова (WTA: 78).

До этого одесситка один раз встречалась с россиянкой и уступила на турнире в Осаке в 2019 году. Уроженка Каховки при этом с будущей соперницей ранее не пересекалась.

Элина Свитолина начнет свой путь на турнире с матча против представительницы Венгрии Анны Бондар (WTA: 96). Первая ракетка Украины дважды противостояла этой сопернице и оба раза побеждала.

А Марта Костюк сыграет против Кэти Бултер (WTA: 48). Они пересекались на корте в финальном матче турнира в Сан-Диего-2024, где украинка потерпела поражение в трех сетах.

Справка. Американский "мэйджор" в женском одиночном разряде продлится до 6 сентября. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.

Напомним, что в квалификации US Open Украину представляли три теннисистки. К сожалению, все они потерпели поражения уже в первом круге отбора.