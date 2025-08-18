Своих соперниц, в частности, узнали и украинские теннисистки. В отборе к Открытому чемпионату США примет участие три наши представительницы, сообщает 24 Канал.

С кем сыграют украинки в квалификации US Open?

Через сито квалификации хардового "мэйджора" попытаются пробиться Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева. Чтобы сыграть в основной сетке турнира им надо одолеть по три соперницы.

Наиболее рейтинговая стартовая оппонентка досталась Дарье. Киевлянка сыграет против швейцарской теннисистки Симоны Вальтерт (WTA: 129). Это будет шестая очная встреча между спортсменками – пока минимальное преимущество имеет Снигур, которая триумфовала трижды при двух поражениях.

Александра Олейникова начнет свой путь в отборе поединком с австралийкой Лизетт Кабрерой (WTA: 204). Для украинки это будет дебютная квалификация US Open. Ранее теннисистки не пересекались между собой на корте.

Анастасия Соболева поборется за выход в полуфинал отбора с американкой Сашей Викери (WTA: 562). Уроженка Днепра в прошлом году также играла в квалификации, но не смогла ее преодолеть, уступив на старте шведке Мирьям Бьорклунд. До этого украинка не играла с 30-летней представительницей США.

К слову. Действующей чемпионкой американского "мэйджора" является Арина Соболенко. В финале "нейтральная" теннисистка одолела Джессику Пегулу.

Отметим, что также четыре украинские теннисистки гарантированно выступят в основной сетке US Open-2025. Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева узнают своих соперниц позже.

Напомним, что накануне первая ракетка Украины поразила фанатов эффектными кадрами с отдыха перед началом Открытого чемпионата США.