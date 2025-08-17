Давид Аллахвердиев дрался против Джона Мура. После победы над канадцем к бойцу ММА поднялась его девушка, которая является звездой украинского тенниса, чтобы поздравить любимого, сообщает 24 канал.

Как Аллахвердиев одолел Мура?

Давид Аллахвердиев уничтожил Джона Мура в очном противостоянии. Украинскому бойцу ММА для победы над канадским спортсменом хватило 63 секунды – 1 минута 3 секунды.

С начала поединка Аллахвердиев завладел инициативой и засыпал Мура градом ударов. Впоследствии Давид провел замечательную двойку, которая заставила Джона раскрыть свою защиту, поскольку, он потерял ориентацию.

Финальную точку в бою Давид Аллахвердиев поставил точным правым боковым. Джон Мур завалился на настил октагона, а рефери засчитал досрочную победу украинского бойца ММА.

Аллахвердиев победил Мура: смотрите видео

С кем встречается боец ММА?

Давид Аллахвердиев встречается со звездной украинской теннисисткой Даяной Ястремской. После победы своего бойфренда девушка появилась в октагоне, чтобы поддержать своего любимого и поздравить с триумфом.

Ястремская та Аллахвердиев / Фото LFA Fighting

Ястремская выступила в роли переводчика для Аллахвердиева. Украинский боец ММА высказался о победе на турнире и завоевании чемпионского пояса в среднем весе.

Очень длинный тернистый путь. У меня большой опыт в любительских боях, но я готов сейчас к большему,

– сказал Аллахвердиев.

Даяна Ястремская также взяла интервью у своего бойфренда. Давид Аллахвердиев обратился к президенту UFC Дены Вайты с просьбой организовать ему поединок на арене организации.

