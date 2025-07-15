Даяна Ястремская в своем инстаграме опубликовала роскошные фото с отдыха. Спортсменка покорила сердца фанов эффектными фотографиями на фоне живописного пейзажа, сообщает 24 канал.

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Где отдыхает Ястремская?

Даяна Ястремская отправилась на отдых во Францию. Звездная украинская теннисистка побывала в невероятном Вердонском ущелье, чем поделилась со своими фанатами в социальных сетях.

Спортсменка показала, как покаталась на небольшой лодке. Даяна попозировала перед камерой в стильном черном купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру и естественную красоту.

Ястремская на отдыхе во Франции / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что 16 июля Даяна Ястремская начнет выступления на WTA 250 в немецком Гамбурге. Украинская теннисистка сыграет против Юле Нимаер в 1/16 финала грунтового турнира

Ранее сообщали, что Марта Костюк опубликовала видео, которое сразу покорило социальные сети. В паре с украинской теннисисткой участие в эффектном ролике приняла Ева Лис.