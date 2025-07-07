Недавно вторая ракетка Украины в своем инстаграме поделилась эффектным видео в паре с немецкой теннисисткой украинского происхождения. Девушки приняли участие в тренде с перевоплощением, сообщает 24 канал.

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Костюк и Лис стали звездами интернета

Теннисистки Марта Костюк и Ева Лис зажгли в социальных сетях, показав эффектное перевоплощение. Спортсменки в начале видео предстали перед камерой в обычном домашнем наряде.

А через мгновение Марта и Ева оказались в другой локации, где уже позируют в роскошных вечерних платьях. Перевоплощение звездных теннисисток привлекло внимание фанатов, завирусившись в социальных сетях.

Костюк и Лис приняли участие в популярном тренде:

Напомним, что Марта Костюк быстро завершила выступления на Уимблдоне-2025. Вторая ракетка Украины уступила Веронике Эрьявец на старте престижного турнира в Великобритании.