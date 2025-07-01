В Великобритании продолжается третий турнир Grand Slam в 2025 году. На женский Уимблдон-2025 съехались 128 спортсменок со всего мира, среди которых – четверо украинок, сообщает 24 Канал.

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Вылет от андердога

Особое внимание было приковано к Марте Костюк, которая является второй ракеткой Украины. Киевлянка получила не слишком сложную соперницу в первом круге, а именно – Веронику Эрьявец.

25-летняя словенка занимает лишь 171 место в рейтинге WTA. Поэтому именно Костюк считалась явной фавориткой поединка. Марта стремилась реабилитироваться после позорного вылета в первом круге Ролан Гаррос от Сары Бейлек.

Вероника Эрьявец (Словения) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (3:6 / 6:3 / 6:4)

Впрочем Эрьявец выдалась непростой соперницей для украинки. В первом сете Марта была близка к провалу, но два брейка в конце позволили ей повести в счете 1:0.

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К сожалению, после этого словенка активизировалась и смогла оформить камбэк. Во втором сете Костюк отдала свою подачу при счете 2:3, а в решающем провалилась в последний момент при счете 4:4.

Таким образом Марта завершает выступление на Уимблдоне уже в первом круге. Отметим, что это уже пятое подряд поражение украинки на всех турнирах. К слову, Элина Свитолина стартовала на травяном турнире с победы.