У Великій Британії триває третій турнір Grand Slam у 2025 році. На жіночий Вімблдон-2025 з'їхались 128 спортсменок з усього світу, серед яких – четверо українок, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад та всі результати жіночого турніру Вімблдон-2025

Виліт від андердога

Особлива увага була прикута до Марти Костюк, яка є другою ракеткою України. Киянка отримала не надто складну суперницю в першому колі, а саме – Вероніку Ер'явець.

25-річна словенка посідає лише 171 місце в рейтингу WTA. Тому саме Костюк вважалась явною фавориткою поєдинку. Марта прагнула реабілітуватися після ганебного вильоту в першому колі Ролан Гаррос від Сари Бейлек.

Вероніка Ер'явець (Словенія) – Марта Костюк (Україна) 1:2 (3:6 / 6:3 / 6:4)

Втім Ер'явець видалась непростою суперницею для українки. У першому сеті Марта була близька до провалу, але два брейки в кінці дозволили їй повести в рахунку 1:0.

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На жаль, після цього словенка активізувалась та змогла оформити камбек. У другому сеті Костюк віддала свою подачу за рахунку 2:3, а у вирішальному провалилась в останній момент за рахунку 4:4.

Таким чином Марта завершує виступ на Вімблдоні вже у першому колі. Відзначимо, що це вже п'ята поспіль поразка українки на всіх турнірах. До слова, Еліна Світоліна стартувала на трав'яному турнірі з перемоги.