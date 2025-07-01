Одна година та 3 хвилини знадобилось Еліні Світоліній, аби пробитись до наступного кола змагань. Українська тенісистка віддала Анні Богдан лише чотири гейми – 6:3 та 6:1, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Розрив, розкішне весілля та народження доньки: романтична історія Світоліної та Монфіса

Світоліна на Вімблдоні-2025: прогноз ШІ

Тим самим, Світоліна стала унікальною тенісисткою. Еліна стала першою, яка оформила 21-шу перемогу поспіль у першому колі Grand Slam. Ця рекордна серія українки триває вже сім років.

Цікаво. Востаннє Еліна Світоліна вилітала з першого кола турніру Grand Slam у 2018 році, коли програла на Вімблдоні Татьяні Марії із Німеччини.

Штучний інтелект спрогнозував результат Світоліної на поточному розіграші Вімблдону. Grok залишив прогноз на те, до якого раунду дістанеться перша ракетка України. ШІ видав доволі позитивний прогноз.

У наступному колі українська тенісистка 2 липня зіграє проти "нейтральної" Олександри Соснович. У першому раунді білоруска обіграла у трьох сетах ексросіянку Варвару Грачову, яка тепер виступає за Францію – 6:4, 6:7 та 7:6.

До слова. Олександра Соснович – 107-ма ракетка світу, яка заробила у поточному сезоні Туру 157 тисяч доларів призових. Здобула 22 перемоги при 16-ти поразках, не завоювавши жодного трофея у 2025-му.

ШІ врахував поточну форму, місце у рейтингу WTA, досвід та успіхи на трав'яному покритті Світоліної. Якщо поєднати усі ці моменти, то Grok прогнозує Еліні чвертьфінал Вімблдона-2025. Такого кола може дістатись українка, якщо уникне травм та несподіваних поразок від нижче рейтингових суперниць.

Також штучний інтелект не відкидає варіанту проходу українки в 1/2 фіналу Вімблдону.

Однак трав'яне покриття може припіднести несподівані результати на найстарішому тенісному турнірі.