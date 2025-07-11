Иванна Ястремская недавно в своем инстаграме опубликовала серию довольно откровенных фото. Сестра звезды украинского тенниса покорила сердца поклонников, сообщает 24 канал.

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Роскошная Иванна Ястремская

Иванна Ястремская приняла участие в эффектной фотосессии. Для своего роскошного образа сестра Даяны Ястремской выбрала элегантное платье, а сами фотографии выполнены в черно-белых тонах.

Девушка попозировала на камеру, как в помещении, так и на атмосферных улочках Одессы. Замечательное сочетание цветов и невероятного образа добавили стиля эффектным фотографиям Иванны.

Иванна Ястремская поделилась эффектными фото / Фото из инстаграма девушки

Интересно, что Иванна, как ее старшая сестра Даяна, занималась теннисом. Однако младшая Ястремская решила в дальнейшем связать свою жизнь с музыкой и актерским мастерством.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская опубликовала эффектные фото с отдыха в Монако. Звезда украинского тенниса прогулялась атмосферными улочками княжества в полупрозрачном платье.