Іванна Ястремська нещодавно у своєму інстаграмі опублікувала серію доволі відвертих фото. Сестра зірки українського тенісу підкорила серця шанувальників, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Іванна Ястремська

Іванна Ястремьська взяла участь в ефектній фотосесії. Для свого розкішного образу сестра Даяни Ястремської обрала елеганту сукню, а самі світлини виконані у чорно-білих тонах.

Дівчина попозувала на камеру, як у приміщенні, так і на атмосферних вуличках Одеси. Чудове поєднання кольорів та неймовірного образу додали стилю ефектним світлинам Іванни.

Іванна Ястремська поділилась ефектними фото / Фото з інстаграму дівчини

Цікаво, що Іванна, як її старша сестра Даяна, займалась тенісом. Проте молодша Ястремська вирішила надалі пов'язати своє життя з музикою та акторською майстерністю.

Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська опублікувала ефектні фото з відпочинку у Монако. Зірка українського тенісу прогулялась атмосферними вуличками князівства у напівпрозорій сукні.