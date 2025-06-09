Спортсменка на власній сторінці в інстаграмі опублікувала ефектне відео. Ястремська прогулялась вулицями Монте-Карло в незвичайній сукні, повідомляє 24 канал.
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Неймовірна Даяна Ястремська
Для свого розкішного образу Даяна Ястремська обрала стильну напівпрозору сукню з глибоким декольте та високим розрізом, а також чималою кількістю блискучих стразів.
Ефектне відео за участі української тенісистки було знято біля одного з готелів Монте-Карло. Даяна попозувала перед камерою на фоні коштовних автівок та вишуканої архітектури.
Ястремська прогулялась у напівпрозорій сукні:
Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська відсвяткувала 25-річчя у компанії зіркових Дар'ї Білодід та Марти Костюк.