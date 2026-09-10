У Свитолиной и Костюк не было шансов: на US Open повторили достижение, которого не было 17 лет

Турнир Открытого чемпионата США по теннису дошел до полуфинальной стадии. В этом году в женском одиночном разряде наблюдается максимальная стабильность результатов.

Украинские теннисистки не смогли выйти в полуфинал соревнований. По крайней мере, в таком случае они помешали бы установлению статистического рекорда, которого не было уже немало лет, пишет 24 Канал.

Почему US Open-2026 можно считать уникальным

Вечером 9 сентября по киевскому времени определились все участницы одиночного разряда. В последнем четвертьфинале вторая ракетка мира Елена Рыбакина в трех сетах одолела китаянку Цинь Вэнь Чжэн.

После победы казахстанской спортсменки, которая 14 сентября впервые возглавит мировой рейтинг, в сетке остались только первые четыре сеяные теннисистки. В верхней части сетки в полуфинале сыграют пока что лидер мирового тенниса Арина Соболенко и третья сеяная Джессика Пегула из США. В другом полуфинале к Рыбакиной присоединится четвертая сеяная Корри Гофф (США).

Таким образом, в полуфинал пробились только первые четыре сеяные теннисистки. Последний раз на турнирах серии Grand Slam у женщин подобная ситуация складывалась в 2009 году, когда свой второй титул Уимблдона выиграла Серена Уильямс.

На US Open такая расстановка сил возникла впервые за более чем полвека, с 1975 года.

Как украинки могли помешать US Open

Из украинских теннисисток в основном раунде в Нью-Йорке в этом году сыграли: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Среди "сине-желтых" в рейтинге выше всех находятся Свитолина и Костюк, получившие девятый и одиннадцатый номера. Таким образом, успех любой из украинок разрушил бы статистический показатель US Open-2026.