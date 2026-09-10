Українські тенісистки не могли потрапити до півфінальної стадії змагань. Принаймні, тоді вони б завадили встановленню статистичного досягнення, якого не було чимало років, пише 24 Канал.

Чому US Open-2026 можна вважати унікальним

Ввечері 9 вересня за київським часом визначились усі учасниці одиночного розряду. В останньому чвертьфіналі другий номер світового рейтингу Олена Рибакіна у трьох сетах здолала китаянку Цьнь Вень Чжен.

Після перемоги казахстанської спортсменки, яка 14 вересня, вперше очолить світовий рейтинг, у сітці залишились лише перші чотири сіяні тенісистки. У верхній частині сітки півфінал зіграють поки що лідерка світового тенісу нейтральна Аріна Соболенко та третя сіяна Джесіка Пегула з США. В іншому півфіналі до Рибакіної доєднається четвертий номер посіву Коррі Гофф (США).

Таким чином, до півфіналу дістались лише перші чотири сіяні тенісистки. Востаннє на турнірах серії Grand Slam у жінок подібна ситуація ставалась у 2009-му, коли свій другий титул Вімблдону виграла Серена Вільямс.

На US Open такий розклад сил виник вперше за понад пів століття, з 1975 року.

Як українки могли завадити US Open

З українських тенісисток в основному раунді у Нью-Йорку цьогоріч зіграли: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

З поміж "синьо-жовтих" у рейтингу найвище знаходяться Світоліна та Костюк, які отримали дев’ятий та одинадцятий номери. Тож успіх когось з українок зруйнував би статистичний показник US Open-2026.