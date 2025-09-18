Основное внимание спортивного сообщества приковано к боксерам. Но за каждым из них всегда стоит кто-то в тени, кто играет в их карьере весомую роль.

Одними из таких важных людей являются вторые половинки. Женщины боксеров являются их главной поддержкой, которые вдохновляют на новые победы в ринге. 24 Канал рассказывает о женах нескольких украинских боксеров, которые заслуживают вашего внимания.

Екатерина Усик

Екатерина Усик заслуженно открывает наш список. Возлюбленная Александра Усика, которая также сделала весомый вклад в получение абсолютного чемпионства своего мужа в хевивейте. Екатерина – самая популярная жена не только среди украинских боксеров.

Екатерина Усик / Фото из инстаграма жены боксера

Она не только является сильнейшей поддержкой для нашего чемпиона, но и хорошая мама, с которой боксер в совместном браке воспитывает аж четверых детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию.

Кроме этого всего Екатерина еще и имеет собственный бизнес и уделяет много времени благотворительности. Она организует благотворительные мероприятия, где собираются огромные суммы денег. Даже празднуя собственные дни рождения любимая боксера умудряется собирать средства и направлять их на добрые дела.

Екатерина с двумя дочерьми остается жить в Украине, а ее присутствие на боях Александра является обязательным ритуалом. В то же время избранница Александра рассказывала, что не стремится быть медийной. Она лучше будет за спиной звездного мужа, занимаясь воспитанием детей и своими делами.

В инстаграме за жизнью Екатерины следят аж 342 тысячи подписчиков. Там жена Усика делится преимущественно семейным контентом и красивыми кадрами со съемок. Ее фотографии частенько разбирают на новости украинские СМИ. В сториз она часто выкладывает видео и фото о войне в Украине.

Златослава Беринчик

Еще одной женой украинского боксера в нашем списке является возлюбленная Дениса Беринчика, Если Усик с Екатериной еще с юных лет, то Златослава является второй женой Беринчика. От первой жены у боксера есть дочь Мадина.

Златослава Беринчик / Фото из инстаграма любимой Дениса

В 2023-м Златослава родила Денису дочь, которую назвали Ариной. Боксер находится со своей избранницей в браке. Если о Екатерине Усик известно немало, то жена Беринчика находится в тени медийного инфопространства. Сам Денис также тщательно скрывает свою личную жизнь.

На его возлюбленную подписано более 35 тысяч пользователей в инстаграме, где она активно делится фотографиями с семьей. Также Златослава любит радовать своих подписчиков сексуальными фотографиями, которые точно заценят поклонники бокса.

Дарья Гвоздика

Еще меньше известно о жене Александра Гвоздика – Дарью. Ее страница в инстаграме, за которой следят только 779 пользователей, является частной.

В профиле боксера есть несколько совместных фото с женой, с которой в совместном браке они воспитывают троих детей.

Дарья Гвоздик / Фото из инстаграма боксера

Татьяна Хижняк

В сентябре 2021 года Александр Хижняк официально вычеркнул свою фамилию из списка холостяков украинского спорта. Боксер женился на своей возлюбленной Татьяне. Свадьба состоялась в Полтаве, откуда родом Александр.

До этого пара уже была более четырех лет вместе.

Александр с большим трепетом и любовью пишет в своих соцсетях о жене, которая подарила ему сына. 1 сентября 2025 года боксер выложил щемящий пост, в котором обратился к Татьяне.

Моя любимая. Вот уже 4 года мы танцуем наш уникальный танец жизни – с нежностью, смехом, поддержкой и любовью. Каждый день с тобой показывает мне, какое это счастье – иметь тебя рядом. Ты – моя радость, моя опора и самый большой подарок судьбы. Спасибо тебе за любовь, за веру в нас и за то, что делаешь мой мир светлее. Поздравляю тебя с нашим днем. Пусть наш танец длится вечно, а впереди ждут еще десятки лет счастья, единства и настоящей любви. Люблю тебя безгранично,

– писал боксер.

У пары много совместных фото, на которых с августа 2024-го появился еще и их сын. Страница Татьяны в инстаграме же закрыта. На нее подписано всего лишь 194 пользователя.

Семья Александр Хижняка / Фото из инстаграма боксера

Алина Шелестюк

Алина Шелестюк – возлюбленная бронзового призера Олимпийских игр-2012 и бывшего чемпиона мира. Пара вместе с 2012 года и живет за океаном. В США Алина работает в модельном бизнесе и одновременно радует своих подписчиков красивыми фотографиями в соцсетях.

За ее жизнью в инстаграме следят почти 59 тысяч подписчиков. Правда, любимая боксера не слишком активно ведет свою страницу в этой социальной сети.

Алина Шелестюк / Фото из инстаграма любимой боксера