"Настоящий мужчина": тренер Дюбуа высказался относительно реванша против Усика

Дон Чарльз высказался о своем подопечном Даниэле Дюбуа. Тренер "Динамита" назвал желаемого соперника для британского боксера.

Специалист хочет, чтобы Даниэль Дюбуа дрался против Александра Усика. Тренер британца поделился ожиданиями от реванша против украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Чарльз о реванше Усик – Дюбуа

Дон Чарльз заявил, что все хотят драться против Александра Усика. Тем более, что Даниэль Дюбуа проиграл первый поединок. Если бы украинец был в подобной ситуации, он также хотел бы реванш.

Чарльз напомнил, что Александр Усик сам вызвал Даниэля Дюбуа. Тренер британца отдал должное украинцу, ведь он все выиграл и мог покинуть бокс, но он дал "Динамиту" второй шанс.

У нас незавершенные дела с мистером Усиком. Еще из Польши. Если это будет следующий бой – он настоящий мужчина, потому что многие не возвращаются на место преступления,

– сказал Чарльз.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве. Украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в девятом раунде поединка.