"38 – это только старт": Усик отреагировал на разговоры о своем почтенном возрасте

В субботу, 19 июля, на "Уэмбли" состоялся грандиозный вечер бокса. Его главным событием стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Украинец одолел своего соперника уже в пятом раунде, отправив сначала в нокдаун, а за считанные секунды уже в нокаут. После победы он ответил на вопрос о своем возрасте, ведь многие эксперты считали, что это может стать важным фактором в бою, сообщает 24 Канал.

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Как Усик прокомментировал свой возраст?

Александр Усик на ринге все расставил на свои места, показав прекрасную форму и движение в течение поединка. Он заявил, что не чувствует себя ветераном.

38 – это молодой парень, запомните. 38 – это только старт,

– заявил боксер.

Отметим, что украинский боец в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Это уникальное достижение в истории бокса.

Справка. Всего на профессиональном уровне Александр Усик провел 24 боя. В них он одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.

После поединка украинский чемпион высказался также о возможных соперниках на свой следующий поединок. Он среди вариантов назвал Тайсона Фьюри и Джозефа Паркера, но подчеркнул, что пока не определился и просто хочет отдохнуть.