"38 – это только старт": Усик отреагировал на разговоры о своем почтенном возрасте
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа на "Уэмбли", отправив его в нокаут в пятом раунде.
- После победы Усик заявил, что возраст 38 лет – это лишь старт, и он не чувствует себя ветераном.
В субботу, 19 июля, на "Уэмбли" состоялся грандиозный вечер бокса. Его главным событием стал поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Украинец одолел своего соперника уже в пятом раунде, отправив сначала в нокдаун, а за считанные секунды уже в нокаут. После победы он ответил на вопрос о своем возрасте, ведь многие эксперты считали, что это может стать важным фактором в бою, сообщает 24 Канал.
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Как Усик прокомментировал свой возраст?
Александр Усик на ринге все расставил на свои места, показав прекрасную форму и движение в течение поединка. Он заявил, что не чувствует себя ветераном.
38 – это молодой парень, запомните. 38 – это только старт,
– заявил боксер.
Отметим, что украинский боец в третий раз стал абсолютным чемпионом мира. Это уникальное достижение в истории бокса.
Справка. Всего на профессиональном уровне Александр Усик провел 24 боя. В них он одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.
После поединка украинский чемпион высказался также о возможных соперниках на свой следующий поединок. Он среди вариантов назвал Тайсона Фьюри и Джозефа Паркера, но подчеркнул, что пока не определился и просто хочет отдохнуть.