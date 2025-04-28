Не выдержали нервы: Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов на "Уэмбли" – эмоциональное видео

В понедельник, 28 апреля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа впервые встретились после официального объявления о реванше. Боксеры провели дуэль взглядов на футбольном поле стадионе "Уэмбли".

Именно на этом лондонском стадионе боксеры 19 июля 2025 года выйдут в ринг. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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Дюбуа не выдержал очного противостояния

Александр Усик появился на официальном событии в голубом спортивном костюме. Зато Даниэль Дюбуа выбрал классику, сообщает 24 Канал.

Не успели бойцы сойтись в дуэли взглядов, как "Динамит" решил спровоцировать украинского боксера на эмоции. Дюбуа толкнул Усика. Александр в ответ попытался напугать британца, но не стал отвечать той же монетой. В их противостояние моментально вмешалась охрана.

Видео, как Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов

Отметим, что победитель этого реванша в будущем сойдется в ринге с обязательным претендентом, которым является временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер. Интересно, что именно Паркер был обязательным претендентом на защиту пояса Усика, но эту идею отвергли ради боя за абсолютное чемпионство "королевского веса".

Напомним, что в первом бою Усик – Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го года, победу техническим нокаутом в 9-м раунде одержал украинец. Также в 5-м раунде Александру досталось ниже пояса от "Динамита".