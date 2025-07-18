Усик встретился с ветеранами российско-украинской войны накануне боя с Дюбуа

Чемпион мира по боксу Александр Усик несмотря на напряженный график встретился с украинскими ветеранами. Спортсмен выразил уважение мужественным защитникам и защитницам Украины.

18 июля чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик сделал официальное взвешивание и дуэль взглядов перед боем с Даниэлем Дюбуа. Кроме того, в Лондоне боксер провел встречу с украинскими ветеранами, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Мотивационная встреча Усика перед боем

На встрече с Усиком присутствовали энергетики и шахтеры ДТЭК, металлурги "Метинвест", защитники Мариуполя из проекта "Сердце Азовстали".

Александр поблагодарил всех защитников и защитниц Украины, спасателям, энергетикам и каждому, кто приближает нашу победу. Также боксер рассказал о своей подготовке к бою и настроение перед поединком (спойлер: он очень заряжен),

– сообщила компания ДТЭК.

Усик на встрече с ветеранами войны / фото ДТЭК

Напомним, что в первый день медианедели Александр Усик презентовал в Лондоне легендарную мозаику "Боривитер" из Мариуполя. Важное культурное событие состоялось на Трафальгарской площади.

Отметим, что в субботу, 19 июля, на лондонском стадионе "Уэмбли" пройдет вечер бокса, где главным событием станет бой Усик – Дюбуа. Звезды хевивейта определят абсолютного чемпиона мира. Боксерское шоу начнется в 19:00, а выход на ринг Усика и Дюбуа ожидается примерно в 23:30.