18 липня чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик зробив офіційне зважування та дуель поглядів перед боєм з Даніелем Дюбуа. Крім того, у Лондоні боксер провів зустріч з українськими ветеранами, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Мотиваційна зустріч Усика перед боєм

На зустрічі з Усиком були присутні енергетики та шахтарі ДТЕК, металурги "Метінвест", оборонці Маріуполя з проєкту "Серце Азовсталі".

Олександр подякував всім захисникам та захисницям України, рятувальникам, енергетикам та кожному, хто наближає нашу перемогу. Також боксер розповів про свою підготовку до бою і настрій перед поєдинком (спойлер: він дуже заряджений),

– повідомила компанія ДТЕК.

Усик на зустрічі з ветеранами війни / фото ДТЕК

Нагадаємо, що у перший день медіатижня Олександр Усик презентував у Лондоні легендарну мозаїку "Боривітер" з Маріуполя. Важлива культурна подія відбулася на Трафальгарській площі.

Зазначимо, що у суботу, 19 липня, на лондонському стадіоні "Вемблі" пройде вечір боксу, де головною подією стане бій Усик – Дюбуа. Зірки хевівейту визначать абсолютного чемпіона світу. Боксерське шоу розпочнеться о 19:00, а вихід на ринг Усика та Дюбуа очікується приблизно о 23:30.