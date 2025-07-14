Презентація відтвореної мозаїки "Боривітер" відбулася у Лондоні на Трафальгарській площі. Подія сталася напередодні реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал.

Читайте також Щоночі ховався від дронів: Усик розповів британському мільярдеру про російські атаки на Київ

Що сказав Усик на презентації мозаїки у Лондоні?

На урочистому відкритті з промовою виступив чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO та WBA Олександр Усик.

Росія викрадає українську культуру і знищує те, що не може забрати, щоб стерти нас як націю. Але ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми відбудуємо нашу країну, як мозаїку, фрагмент за фрагментом,

– сказав Усик.

Важлива подія на Трафальгарській площі відбулася за підтримки Фонду Олександра Усика, British-Ukrainian Aid та Міністерства закордонних справ України, членів британського парламенту та мерії Лондона.

На відкриття показу мозаїки також завітали Джастін Саймонс, заступниця мера Лондона з питань культури та креативних індустрій, і Алекс Собел, голова парламентської групи у справах України та депутат парламенту Великої Британії.

Що відомо про мозаїку "Боривітер"

Унікальну мозаїку у 1967 році створили українські художники під керівництвом Алли Горської. Українську мисткиню та одну з лідерок руху шістдесятників убили радянські спецслужби у 1970 році.

Оригінальну роботу у 2022 році зруйнували російські окупанти під час захоплення Маріуполі. Наразі невідомо, в якому стані мозаїка, адже вона захована у приміщенні та оточена парканом.

Щоб привернути увагу світу до української культури, найбільший український маркетплейс ROZETKA, ГО UKRAINE WOW і Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького відтворили мозаїку з точністю до найменших деталей.

Спочатку "Боривітер" презентували у Києві. Лондон став першою європейською столицею в межах турне мозаїки.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні 19 липня 2025 року. Перед боєм став відомий розклад заходів медіатижня.