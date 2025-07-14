14 липня на Трафальгарській площі у Лондоні Олександр Усик та британський бізнесмен Річард Бренсон представили відтворену мозаїку "Боривітер", оригінал якої в Маріуполі знищили росіяни. В рамках акції був оголошений збір коштів на відновлення багатоквартирних будинків в Україні, пише 24 Канал.

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Усик поділився відчуттями від російських атак

Під час відкриття інсталяції відбулася емоційна розмова Усика з Бренсоном, яка потрапила на камеру. Чемпіон світу з боксу розповів мільярдеру про свої відчуття від ударів російських дронів та ракет.

Це відбулося під час останнього приїзду Усика в Україну. Олександр розповів, що кожної ночі чув звуки дронів та ракет, через що разом з рідними ховався у бомбосховищі.

Відео бесіди Усика з Бенсоном

Хто такий Річард Бенсон?

Річард Бенсон – британський підприємець та засновник корпорації Virgin Group.

Його компанія розробляє літак для космічного туризму.

Мільярдер є великим другом України. У 2023 році став амбасадором платформи United24.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року у Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. За свій поєдинок боксери отримають рекордні гонорари.