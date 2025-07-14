14 июля на Трафальгарской площади в Лондоне Александр Усик и британский бизнесмен Ричард Бренсон представили воссозданную мозаику "Боривитер", оригинал которой в Мариуполе уничтожили россияне. В рамках акции был объявлен сбор средств на восстановление многоквартирных домов в Украине, пишет 24 Канал.

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Усик поделился ощущениями от российских атак

Во время открытия инсталляции состоялся эмоциональный разговор Усика с Бренсоном, который попал на камеру. Чемпион мира по боксу рассказал миллиардеру о своих ощущениях от ударов российских дронов и ракет.

Это произошло во время последнего приезда Усика в Украину. Александр рассказал, что каждую ночь слышал звуки дронов и ракет, из-за чего вместе с родными прятался в бомбоубежище.

Видео беседы Усика с Бенсоном

Кто такой Ричард Бенсон?

Ричард Бенсон – британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group.

Его компания разрабатывает самолет для космического туризма.

Миллиардер является большим другом Украины. В 2023 году стал послом платформы United24.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. За свой поединок боксеры получат рекордные гонорары.