Открытие "Боривитра" станет первым событием Усика в Лондоне перед боем с Даниэлем Дюбуа. Мировое турне мозаики организовано крупнейшим маркетплейсом Украины ROZETKA в сотрудничестве с Фондом Александра Усика, общественной организацией UKRAINE WOW и при поддержке МИД Украины.

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Первое медиасобытие Усика перед битвой с Дюбуа

Оригинальную мозаику с соколом в полете – символом творческой свободы – создали в Мариуполе в 1967 году. Через три года Аллу Горскую убили советские спецслужбы, а в 2022 году, во время российского вторжения, "Боривитер" был существенно поврежден.

Легендарная работа будет путешествовать по миру, чтобы популяризировать украинское искусство и рассказывать истории тех, кого россия пытается уничтожить. Воспроизведение "Боривитра" – символ веры в то, что все уничтоженное в Украине будет восстановлено, а украинское наследие сохранено, чтобы поражать и вдохновлять мир. "Боривитер" станет голосом украинского искусства в мире.

Александр Усик представляет воссозданное панно Аллы Горской

"14 июля на Трафальгарской площади мозаику представит наш суперчемпион Александр Усик. Убежден, что такой дуэт искусства и спорта не оставит равнодушным никого. ROZETKA горда стоять рядом с Александром Усиком в этот важный момент. Спасибо, что поддерживаешь украинскую культуру, чемпион!", – говорит соучредитель ROZETKA Владислав Чечеткин.

Чтобы сохранить украинское наследие и рассказать о художниках, которых уничтожает россия, ROZETKA, UKRAINE WOW и Фонд Аллы Горской и Виктора Зарецкого воссоздали легендарную мозаику Аллы Горской. Работа над проектом длилась полгода. Панно с точностью до мельчайшей детали повторяет оригинальную мозаику в Мариуполе. Для этого в разных уголках мира нашли и привезли более 700 килограммов материалов: от непрозрачного стекла (смальты) и плитки нужных цветов до металлических плит и даже алюминиевых ложек.

К воспроизведению мозаики присоединились 15 художников-монументалистов и исследователей, среди которых Анастасия Лелюк, Татьяна Тадай, Инга Леви, Ольга Чикало, Аля Сегал, Тамара Турлюн, Полина Пискурева, Анастасия Антонец, Татьяна Бакум, Андрей Фишер, Анна Круть. Возглавили команду внучка Аллы Горской Елена Зарецкая и культурный менеджер Настя Ищенко. Для "Боривитра" также создали специальную конструкцию, которая позволяет ему безопасно путешествовать. Воспроизведенная мозаика была представлена в Киеве в июне 2025 года.

Также в рамках проекта создали вторую копию мозаики, которую разделили на 1250 фрагментов: каждый желающий мог приобрести один из них и стать хранителем "БОРИВИТРА", чтобы однажды восстановить легендарное творение Горской в освобожденном Мариуполе. За сутки все фрагменты раскупили. Благодаря этой части проекта удалось собрать более 4 000 000 гривен. Все средства направлены на реставрацию единственной киевской работы Аллы Горской "Ветер" и организацию турне "БОРИВИТРА" по Украине и миру.