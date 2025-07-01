Не Украина, и не Польша: где состоится следующий бой Усика

Украинский боксер Александр Усик второй раз в своей карьере сразится за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Соперником украинца будет обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа.

Битва за все чемпионские пояса хевивейта между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Грандиозный вечер бокса с участием украинского чемпиона будет принимать столица Великобритании, пишет 24 Канал.

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Место проведения боя Усик – Дюбуа

Поединок с участием Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". Это многофункциональная спортивная арена, которую открыли в 2007 году на месте старого "Уэмбли".

Стадион вмещает 90 тысяч зрителей и является вторым по вместимости в Европе. Здание имеет раздвижную крышу, которая может защитить зрителей от непогоды.

Ради реванша Усик – Дюбуа вместимость стадиона могут увеличить до 94 тысяч. Об этом сообщил промоутер британского чемпиона Фрэнк Уоррен. Сейчас реализовано 78 тысяч билетов.

Знакомый стадион для Усика

Александр Усик не впервые будет драться в Англии. Во время профессиональной карьеры украинец трижды выходил на стадионы Великобритании: "Манчестер Арена", "Тоттенхэм Хотспур" и "Уэмбли". Все три поединка завершились в пользу Усика, а потому Великобританию можно назвать фартовой для нашего боксера. Кроме того, "Украинский лев" в Лондоне стал олимпийским чемпионом в 2012 году во время любительской карьеры.

На "Уэмбли" Усик дрался 31 октября 2020 года против Дерека Чисора. Единогласным решением судей победителем стал Александр, который завоевал титул WBO Inter-Continental.

Видеообзор боя Усик – Чисора на "Уэмбли"

Когда начнется бой Усик – Дюбуа

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Сначала зрители увидят поединки андеркарда.

Главное событие шоу начнется не раньше 23:00. Точное начало боя Усик – Дюбуа будет зависеть от завершения предыдущих поединков.

Ранее команда Усика рассекретила детали подготовки к бою с Дюбуа. Тренерский штаб будет детально изучать и анализировать ошибки британца.