Команда Александра Усика активно готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Сергей Лапин рассказал, как они готовятся к предстоящему бою, пишет 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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Как Усик готовится к реваншу

Лапин заявил, что Александра Усика требует очень тщательного планирования и они могут днями планировать и анализировать видео.

Смотрим бои и разбираем их на детали. Анализируем технику и тактику. А когда имеем всю эту информацию – используем ее на тренировках. Следующая тренировка после просмотра аналитического видео – всегда вдохновляющая. Александр выглядит просто сенсационно,

– рассказал Сергей Лапин.

Он также добавил, что подготовил специальное видео для этого лагеря. В нем собраны все ошибки Даниэля.

"Это его ошибки с предыдущих боев, а также с первого боя с Усиком. В видео также есть ошибки Усика, которые мы уже исправили. Там собраны моменты из пяти-шести боев Даниэля. Примерно десять разных людей просматривают весь этот материал, чтобы мы могли разложить на детали каждый аспект его стиля. Мы видим, как работают его ноги, как он наносит удары - видим все. И очевидно, что Усик снова его победит 19 июля", – добавил Даниэль Лапин.

Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.