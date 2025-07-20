Кто станет следующим соперником Усика: Красюк дал неожиданный совет после триумфа над Дюбуа

В ночь на 20 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" Александр Усик одержал яркую победу над Даниэлем Дюбуа. За поединком внимательно следил его бывший промоутер Александр Красюк.

Александр Красюк за месяц до боя за абсолют прекратил сотрудничество с Александром Усиком. Впрочем, глава промоутерской компании K2 Promotions поддерживает с боксером дружеские отношения, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Что сказал Красюк о будущем Усика?

После боя у Красюка поинтересовались, кто должен стать следующим соперником Усика. Ответ промоутера стал неожиданным. По его мнению, трехкратный абсолютный чемпион мира должен уйти на пике славы.

Следующим шагом Александра Усика должно стать завершение профессиональной карьеры,

– поделился своим видением Красюк.

Претенденты на бой с Усиком

Отметим, что сейчас есть несколько потенциальных кандидатов на следующий бой с Усиком. Тайсон Фьюри, который присутствовал на поединке, заявил о желании организовать трилогию. Организатор боксерского сезона Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх мечтает увидеть битву Усика с новым проспектом дивизиона Мозесом Итаумой.

А вот промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен надеется организовать бой украинца с обязательным претендентом на пояс WBO Джозефом Паркером.

Интересно, что после победы над Дюбуа на ринг вышел эпатажный боксер-блогер Джейк Пол. Он провел дуэль взглядов с Александром Усиком. Ютубер хотел бы провести бой с украинцем по правилам ММА.