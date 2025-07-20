Александр Усик продемонстрировал мастерство, нанеся несколько точных ударов в лицо Даниэлю Дюбуа. В сети появилось видео панчей украинского боксера в замедленной съемке, сообщает 24 канал.

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Усик нанес сокрушительные удары Дюбуа

Судьба огненного реванша Усик – Дюбуа на "Уэмбли" в Лондоне определилась в пятом раунде. "Динамит" набрался уверенности, устроив навал на украинского чемпиона.

За такую дерзость Александр Усик быстро наказал Даниэля Дюбуа, нанеся несколько точных ударов по челюсти британского боксера. Панчи были настолько мощными и точным, что у "Динамита" вылетела капа.

Видео ударов Усика в лицо Дюбуа:

В результате Александр Усик объединил все титулы хевивейта, отобрав у Даниэля Дюбуа чемпионский пояс IBF. Украинский боксер единственный, кто дважды стал "абсолютом" в королевском дивизионе.

Ранее сообщали, что Александр Усик дал имя своему удару, которым уничтожил Даниэля Дюбуа. Панч украинского чемпиона имеет долгую историю.