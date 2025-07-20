Олександр Усик продемонстрував майстерність, завдавши декілька точних ударів в обличчя Даніелю Дюбуа. У мережі з'явилось відео панчів українського боксера в уповільненій зйомці, повідомляє 24 канал.

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Усик завдав нищівних ударів Дюбуа

Доля вогняного реваншу Усик – Дюбуа на "Вемблі" у Лондоні визначилась у п'ятому раунді. "Динаміт" набрався впевненості, влаштувавши навалу на українського чемпіона.

За таку зухвалість Олександр Усик швидко покарав Даніеля Дюбуа, завдавши декілька влучних ударів по щелепі британського боксера. Панчі були настільки потужними та точним, що у "Динаміта" вилетіла капа.

Відео ударів Усика в обличчя Дюбуа:

У результаті Олександр Усик об'єднав усі титули хевівейту, відібравши у Даніеля Дюбуа чемпіонський пояс IBF. Український боксер єдиний, хто двічі став "абсолютом" у королівському дивізіоні.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик дав ім'я своєму удару, яким знищив Даніеля Дюбуа. Панч українського чемпіона має довгу історію.