Усик признался, кому планирует подарить пояс абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик в третий раз в своей карьере сразится за абсолютное чемпионство. Звездный спортсмен имеет бешеную мотивацию перед поединком с Даниэлем Дюбуа.

Накануне боя за абсолют Александр Усик поделился своими ожиданиями. Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и WBO уже знает, кому сделает особый подарок в случае победы над Даниэлем Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

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Кто получит подарок от Александра Усика

В интервью Карлу Фрочу Александр Усик рассказал о традиции делать подарки со спортивными трофеями своим детям. Это дополнительно мотивирует боксера в борьбе за титулы. Если украинец в третий раз станет абсолютным чемпионом, то посвятит эту победу младшей дочери Марии.

"Для меня это большая возможность стать абсолютным чемпионом в третий раз. Я подарю пояс своей маленькой дочери Марии.

Моя старшая дочь Елизавета имеет золотую медаль (Олимпиады-2012 – 24 Канал). Мой сын Кирилл имеет первое абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Мой сын Михаил – второе абсолютное чемпионство.

Теперь Мария. Дай, Боже, я выиграю, и это будет как подарок от меня для моей дочери", – рассказал Усик.

Напомним, что младшая дочь Александра и Екатерины Усик родилась в январе 2024 года. Боксер неоднократно жаловался, что из-за постоянных тренировочных лагерей не имеет возможности достаточно времени побыть с детьми.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Победитель поединка станет обладателем всех поясов хевивейта и абсолютным чемпионом королевского дивизиона. Перед боем экс-соперник Усика Тони Белью сделал неожиданный прогноз на мегафайт.