"Невозможно нанести вред": экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик –Дюбуа

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри во втором бою принял вызов от Даниэля Дюбуа. "Динамит" не может смириться с первым поражением и стремится отомстить украинскому чемпиону.

Стив Каннингем поделился мнением относительно потенциального реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал победителя поединка двух именитых супертяжей, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто победит в бою Усик – Дюбуа

Мнение Стива Каннингема относительно победителя возможного реванша Усик – Дюбуа категорично. Американский боксер считает, что Александр Усик победит Даниэля Дюбуа.

Бывший обладатель титула IBF также считает, что удар ниже пояса должен был быть засчитан в первом бою, ведь "Динамит" попал в пояс. Однако экс-боксер отметил, что даже после этого Усик встал и победил Дюбуа.

Думаю, Усик победит в реванше с Дюбуа. Не думаю, что даже возраст победит Александра. Он немного похож на меня тем, как тяжело работает, держит форму, двигается, мобильный, ловкий, ему невозможно нанести вред. Усик стареет только в цифрах, не физически,

– сказал Каннингем.

Отметим, что Даниэль Дюбуа сможет подраться с Александром Усиком, если победит Джозефа Паркера и защитит титул IBF. Бой британца с новозеландским боксером состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Напомним, что Александр Усик дрался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году. Украинский чемпион одолел британского супертяжеловеса техническим нокаутом в поединке во Вроцлаве.