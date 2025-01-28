Стів Каннінгем поділився думкою щодо потенційного реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу назвав переможця поєдинку двох іменитих супертяжів, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Не мав таких опонентів": ексчемпіон світу поставив під сумнів велич Усика

Хто переможе у бою Усик – Дюбуа

Думка Стіва Каннінгема щодо переможця можливого реваншу Усик – Дюбуа категорична. Американський боксер вважає, що Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа.

Колишній володар титулу IBF також вважає, що удар нижче пояса мав бути зарахований у першому бою, адже "Динаміт" потрапив у пояс. Проте ексбоксер зазначив, що навіть після цього Усик встав та переміг Дюбуа.

Думаю, Усик переможе в реванші з Дюбуа. Не думаю, що навіть вік переможе Олександра. Він трохи схожий на мене тим, як важко працює, тримає форму, рухається, мобільний, спритний, йому неможливо завдати шкоди. Усик старішає лише в цифрах, не фізично,

– сказав Каннінгем.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа матиме змогу побитись з Олександром Усиком, якщо переможе Джозефа Паркера та захистить титул IBF. Бій британця з новозеландським боксером відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився з Даніелем Дюбуа у 2023 році. Український чемпіон здолав британського суперважковаговика технічним нокаутом у поєдинку у Вроцлаві.