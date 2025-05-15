Бывший чемпион мира дал неоднозначный прогноз на реванш Усик –Дюбуа

Летом 19 июля 2025 года на "Уэмбли" состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Король хевивейта и "Динамит" сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Карл Фроч высказался насчет реванша Усик – Фьюри. Бывший британский боксер сделал неоднозначный прогноз на бой между украинским чемпионом и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на SportingTalk.

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Усик остается фаворитом

Карл Фроч считает, что Даниэлю Дюбуа под силу шокировать мир, одолев в очной встрече Александра Усика. Бывший чемпион мира отметил, что у украинца не будет проблем с весом.

Однако с возрастом ум становится не таким острым, а рефлексы замедляются. Именно эти два фактора могут повлиять на результат реванша Усик – Дюбуа.

Первый бой был достаточно ровным, потому что Дюбуа не был уверен в себе, а с тех пор он прошел Джошуа, Миллера и Хрговича. Сейчас Дюбуа – другая машина. Это хороший бой, что волнует. И Усик остается фаворитом. Но Дюбуа может выиграть,

– сказал Карл Фроч.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году в польском Вроцлаве. Украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Бен Дэвисон поделился своим прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Тренер Энтони Джошуа, что британец имеет шансы победить украинского чемпиона при определенных условиях.