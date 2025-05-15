Бывший чемпион мира дал неоднозначный прогноз на реванш Усик –Дюбуа
- В июле 2025 года на "Уэмбли" состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Карл Фроч высказал неоднозначный прогноз на бой, считая, что Дюбуа может победить Усика, несмотря на то, что последний остается фаворитом.
Летом 19 июля 2025 года на "Уэмбли" состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Король хевивейта и "Динамит" сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Карл Фроч высказался насчет реванша Усик – Фьюри. Бывший британский боксер сделал неоднозначный прогноз на бой между украинским чемпионом и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на SportingTalk.
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Усик остается фаворитом
Карл Фроч считает, что Даниэлю Дюбуа под силу шокировать мир, одолев в очной встрече Александра Усика. Бывший чемпион мира отметил, что у украинца не будет проблем с весом.
Однако с возрастом ум становится не таким острым, а рефлексы замедляются. Именно эти два фактора могут повлиять на результат реванша Усик – Дюбуа.
Первый бой был достаточно ровным, потому что Дюбуа не был уверен в себе, а с тех пор он прошел Джошуа, Миллера и Хрговича. Сейчас Дюбуа – другая машина. Это хороший бой, что волнует. И Усик остается фаворитом. Но Дюбуа может выиграть,
– сказал Карл Фроч.
Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году в польском Вроцлаве. Украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее Бен Дэвисон поделился своим прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Тренер Энтони Джошуа, что британец имеет шансы победить украинского чемпиона при определенных условиях.