Украинский боксер свой следующий поединок проведет в Лондоне против Даниэля Дюбуа, владеющего поясом IBF. На кону этого противостояния будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

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Прогноз на бой от Дэвисона

Своим мнением относительно предстоящей битвы поделился Бен Дэвисон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Now. Тренер Энтони Джошуа считает, что у "Динамита" есть свои козыри, однако их вряд ли хватит, чтобы одолеть Александра Усика, которому он в конце концов прогнозирует победу.

"Думаю, Усик победит. Я считаю, что у него есть потенциал сломать Дюбуа так, как он сделал в первом бою. Но Дюбуа – большой сильный парень. Если он донесет свои удары, будет способен сблизиться и наброситься на него, то, конечно, он имеет потенциал побить любого оппонента.

Подход Дюбуа будет похожим. Он бы выиграл первый поединок, если бы больше атаковал Усика, но это сложно сделать. Если бы это было так легко, то кто-то уже сделал бы это", – сказал Дэвисон.

Справка. Первый бой между бойцами состоялся в августе 2023 года. Тогда Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа дал отец Тайсона Фьюри.