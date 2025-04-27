Усик – Дюбуа 2: официально объявлена дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Стала известна официальная дата поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На кону звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление промоутерской компании Queensberry.

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Когда будет бой Усик – Дюбуа

Так, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне. Встреча боксеров запланирована на стадионе "Уэмбли".

Официальное промо боя Усик – Дюбуа / фото Queensberry

СМИ сообщали, что сначала реванш между британцем и украинцем планировали провести 12 июля, однако в конце концов бой перенесли.

Кроме этого длительное время реванш с украинцем был под вопросом, поскольку Даниэля Дюбуа обязали провести обязательный бой с Дереком Чисорой.

Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Украинец положил британца в девятом раунде. Однако "Динамит" не соглашается с поражением из-за спорного, по его мнению, момента. В пятом раунде Даниэль Дюбуа пробил оппоненту ниже пояса, из-за чего Усик долгое время приходил в себя. В конце концов рефери квалифицировал удар как "запрещенный".

Ранее бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа.