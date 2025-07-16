Онлайн-трансляция открытой тренировки Усика и Дюбуа в Лондоне

Украинский и британский боксеры порадуют фанатов открытой тренировкой накануне главного боя года. Следить за событием онлайн можно на сайте 24 Канала.

Уже в эту субботу, 19 июля, Александр Усик проведет свой очередной бой на профессиональном уровне. Соперником украинца станет британский боксер Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Онлайн-трансляция Усика и Дюбуа на тренировке

Накануне боя Усик и Дюбуа проведут совместную тренировку на стадионе "Уэмбли". Она будет открыта для фанатов и доступна для онлайн просмотра на ютуб-платформе. Начало – 16 июля в 18:00 по киевскому времени.

Тренировка Александра Усика и Даниэля Дюбуа: смотреть видео

Напомним, что бой состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

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Сейчас Усику принадлежат четыре из пяти поясов (WBA, WBC, WBO, IBO), тогда как Дюбуа является чемпионом по версии IBF. Соперники уже встречались между собой в августе 2023 года.

Тогда украинец одержал победу нокаутом в девятом раунде. В целом же Александр выиграл все 23 поединка на профессиональном уровне, тогда как у Дюбуа 22 победы в 24-х боях. Кроме Усика, британец также уступил Джо Джойсу в 2020 году.