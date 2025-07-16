Вже цієї суботи, 19 липня, Олександр Усик проведе свій черговий бій на професійному рівні. Суперником українця стане британський боксер Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Онлайн-трансляція Усика та Дюбуа на тренуванні

Напередодні бою Усик та Дюбуа проведуть спільне тренування на стадіоні "Вемблі". Воно буде відкрите для фанатів та доступне для онлайн перегляду на ютуб-платформі. Початок – 16 липня о 18:00 за київським часом.

Тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа: дивитися відео

Нагадаємо, що бій відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятиму звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

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Наразі Усику належать чотири з п'яти поясів (WBA, WBC, WBO, IBO), тоді як Дюбуа є чемпіоном за версією IBF. Суперники вже зустрічались між собою у серпні 2023 року.

Тоді українець здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді. Загалом же Олександр виграв усі 23 поєдинки на професійному рівні, тоді як у Дюбуа 22 перемоги у 24-х боях. Окрім Усика, британець також поступився Джо Джойсу у 2020 році.