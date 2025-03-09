"Хочет создать больше истории": известный тренер назвал причину, почему Усик должен драться с Дюбуа

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа активно обсуждается в боксерском сообществе. Мнения экспертов разнятся по поводу целесообразности второго поединка украинского чемпиона против "Динамита".

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, поделился мыслями относительно возможного реванша. Специалист заявил, что Александр Усик должен драться с против его подопечного, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Зачем Усик драться против Дюбуа

Дон Чарльз назвал причину, почему Александр Усик должен встретиться в ринге с Даниэлем Дюбуа. Дело заключается в том, что украинский боксер хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Специалист подчеркнул, что Усик самостоятельно решит, с кем ему драться. Однако Чарльз отметил, что украинский чемпион не имеет большого выбора, ведь Даниэль Дюбуа владеет титулом IBF.

Усик уже становился абсолютным чемпионом в бою против Тайсона Фьюри и, очевидно, хочет создать больше истории. Он публично сказал об этом поединке, не я об этом говорил. У него осталось два боя, и он хочет драться с Дюбуа, и мы готовы к испытанию, мы готовы забрать другие пояса. Усик хочет стать первым в истории, кто стал абсолютным чемпионом дважды,

– сказал Чарльз.

Дон Чарльз также отметил, что это хорошая возможность для Даниэля Дюбуа. Тренер считает, что его подопечный может стать следующим абсолютным чемпионом мира.

Напомним, что Александр Усик в 2023 году уже дрался против Даниэля Дюбуа Украинский чемпион техническим нокаутом одолел британского боксера в девятом раунде в поединке во Вроцлаве.