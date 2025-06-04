Бывший спарринг-партнер Усика назвал причину, почему украинец проиграет Дюбуа

Дэвид Аллен поделился мыслями относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Британский боксер считает, что украинский чемпион уступит "Динамиту".

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне. Фанаты бокса и рядовые зрители узнают, кто станет следующим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, сообщает 24 канал.

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Аллен о реванше Усик – Дюбуа

Бывший спарринг-партнер Александра Усика отметил, что украинский чемпион проигрывает британскому боксеру. Аллен подчеркнул, что решающий фактор может сыграть возраст Короля хевивейта.

Дэвид Аллен также выделил прогресс Даниэля Дюбуа. По его словам, для "Динамита" настало время побеждать.

Знаете, я склоняюсь к победе Дюбуа. Я просто думаю, что все зависит от времени. Усику почти 40. Физически он не супертяжеловес. Хотя он все еще мог бы выступать в супертяжелом весе. Даниэль Дюбуа постоянно совершенствуется, и я думаю, что сейчас самое время для Даниэля победить Усика,

– цитирует Аллена Seconds Out.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. В том поединке во Вроцлаве украинский чемпион победил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее Тайсон Фьюри высказался о реванше Усик – Дюбуа. "Цыганский король" назвал обоих боксеров трусами.