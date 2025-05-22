"Его уровень сейчас выше": экс-чемпион мира дал детальный прогноз на битву Усик – Дюбуа

Александр Усик уже 19 июля будет иметь возможность вернуть статус абсолютного чемпиона мира. Для этого ему нужно будет одолеть обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Их очное противостояние состоится на домашней территории "Динамита". Они будут драться в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".

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Кому прогнозирует победу Мазимбаев

Своим мнением относительно предстоящего боя поделился бывший чемпион мира по версии IBA во втором легком весе Марат Мазимбаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sports24.kz. Казахстанский боксер считает, что украинец будет фаворитом в реванше и снова одолеет амбициозного британца.

"Думаю, Усик должен победить. Они уже встречались, знают друг друга. Усик – очень опытный боксер, который прошел отличную любительскую школу. У него большой багаж знаний и практики. Победить он может именно благодаря опыту, технике и умению адаптироваться во время боя.

Он умеет работать на разных дистанциях, хорошо читает оппонента – это и станет его ключевым преимуществом. Дюбуа точно приложит максимум усилий, чтобы взять реванш. Но, на мой взгляд, Усик – фаворит. Его уровень сейчас выше, и я думаю, он снова победит", – сказал Мазимбаев.

К слову. В первом бою, который состоялся во Вроцлаве в августе 2023 года, Александр Усик одержал победу. Он одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделал спарринг-партнер "Динамита" Ник Кэмпбелл.