Реванш Усик – Дюбуа: кому прогнозируют победу звезды бокса

В субботу, 19 июля, состоится грандиозный вечер бокса в Лондоне. Главным его событием будет битва за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

За этот статус будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. 24 Канал собрал прогнозы от звезд бокса на этот мегафайт.

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Кому в битве Усик – Дюбуа прогнозирует победу большинство?

Букмекеры считают фаворитом статусной битвы украинского бойца. Это мнение разделяет и большинство боксерского сообщества, которое убеждено, что обладатель поясов WBA, WBC, WBO и IBO останется непобежденным после второго очного противостояния с "Динамитом".

Несмотря на то, что британцы будут болеть за своего бойца, даже они отмечают заоблачный уровень Александра Усика. В частности, Тони Белью, который завершил карьеру после поражения от украинца, заявил, что его земляк находится в прекрасной форме, однако не верит, что этого будет достаточно для победы.

Даниэль сейчас на таком этапе карьеры, когда преодолел все проблемы и чувствует себя самым уверенным за всю свою жизнь. Но я думаю, что его нокаутируют между 8-м и 12-м раундами,

– заявил британец.

Подобное мнение высказал и бывший чемпион мира в полусреднем весе Юрий Нужненко. Он также считает, что Александр Усик должен победить досрочно "Динамита" в поздних раундах.

"Я надеюсь, что будет победа Усика. Но, смотря как он решит по ходу поединка. Он должен сделать из него клоуна.

Не дать себя ударить, обмануть, обхитрить, на ножках проваливаться и прочее. Ближе к 9 – 11 раундам, я считаю, что может завершить бой досрочно", – сказал Нужненко.

В победе украинского чемпиона убеждены также звездные Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес, которые в сентябре проведут между собой бой за абсолют во втором среднем дивизионе.

Американский боксер не сомневается, что в первом бою Даниэль Дюбуа действительно пробил ниже пояса и на этот раз Александр Усик снова торжествует.

Конечно, что Усик победит. В первом бою был удар ниже пояса, этот раз Александр его снова побьет,

– сказал Кроуфорд.



Кроуфорд прогнозирует победу Усика / Фото из соцсетей боксера

А дальше всех в прогнозах пошел "Канело". Мексиканец не только убежден в победе украинца, но и поставил на него 500 тысяч долларов.

За последние пять лет Усик побеждал сильнейших. Александр имеет очень хорошую выносливость, он очень техничный и умный. Когда я вижу человека с такой сосредоточенностью, я ставлю на него. Вот почему я сделал большую ставку на его победу. Александр, будь собой!

– заявил Альварес.

Еще одним человеком, который отдает предпочтение Александру Усику, является один из самых влиятельных промоутеров Эдди Хирн. Он отдал должное прогрессу Даниэля Дюбуа, однако заявил, что невозможно ставить против украинца.

"Дюбуа набрал ход, проявил великолепную стойкость в бою с Джошуа. Но Усика невозможно выбить из колеи. Даже Фьюри не удалось сделать это. А я считаю его лучшим в наши дни в этом умении.

Вы видели, каким Александр был непоколебимым, когда Дюбуа кричал ему в лицо во время битвы взглядов? Это заставляет меня отдать ему преимущество в этом бою. Даже без этого эпизода я всегда выбирал Усика. Хотя я действительно считаю, что Даниэль является угрозой", – сказал промоутер Джошуа.

Битва взглядов Усик – Дюбуа: смотрите видео

Детально разложил причины преимущества Александра Усика бывший чемпион мира Андре Уорд. Он убежден, что это будет классное противостояние и объяснил, почему стоит все же отдавать предпочтение украинцу.

Это конкурентный бой, но надо отдать предпочтение Усику, учитывая, что у него больше особых приемов. Дюбуа не очень отточен, но он очень сильный и достаточно техничный. Он может сильно ударить – мы это видели. Это будет интересный бой, замечательный бой,

– заявил Уорд.

Денис Беринчик также высказал мнение, что наш земляк имеет большие шансы одержать победу. Он рассказал, на что надо обратить внимание Усику, и спрогнозировал его триумф.

"Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа.

Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все, что угодно. Это большой бокс, и там большие ребята.Я жду только на победу Александра Усика, а какой она будет, нокаутом или по очкам, нет разницы", – сказал Беринчик.



Беринчик ждет победы Усика / Фото из инстаграма боксера

Кто ожидает увидеть апсет

Более осторожным в прогнозе оказался Берндт Бенте. Бывший менеджер Владимира Кличка заявил, что Александр Усик находится в фантастической форме и не готов ставить против него, но впервые у него появились сомнения относительно победы украинца:

"Этот бой будет значительно сложнее для Усика, чем первый. Мое чутье подсказывает мне, что здесь пахнет сюрпризом. Я бы сейчас не ставил на Дюбуа, но у меня нет того ощущения, которое обычно было – что все против него. Против Усика вообще нельзя ставить. Но я верю, что этот поединок станет для него намного тяжелее предыдущих.

Не нужно забывать, что Фьюри потерял многое в боях с Уайлдером. Дюбуа намного моложе Джошуа или Фьюри, и сейчас он в самом расцвете. Он будет идти вперед. Вопрос в том, можно ли его остановить? Сможет ли Усик контролировать бой на всех уровнях, вот в чем большой вопрос. Я не знаю, но у меня есть ощущение, что что-то назревает".

Также в победе украинского чемпиона сомневается его спарринг-партнер Кассиус Чейни. Он не верит в досрочное поражение украинца и даже допускает, что может произойти самый редкий результат в боксе – ничья.

Дюбуа сейчас в огне, у него есть все шансы выиграть по очкам. Не уверен, что он сможет остановить Усика досрочно – тот очень хорошо работает ногами. Как по мне, бой может завершиться ничьей. Дюбуа понимает, насколько важен для него этот момент, и возраст здесь не играет роли. Усик достаточно опытный, чтобы избегать опасных ударов, но Даниэль сейчас в форме,

– сказал Чейни.

А вот тем, кто неоднократно заявлял, что победит британец, является легендарный Леннокс Льюис. Бывший чемпион мира считает, что "Динамит" вышел на тот уровень, когда может одолеть непобедимого Александра Усика:

"Дюбуа готов. Он прошел через все испытания и проблемы. Он – убийца королей. У него есть сила.

Это непростая задача, но он безусловно тот человек, который может с ней справиться. Он возлагает большие надежды на это. Я думаю, что Дюбуа победит".

А тем, кто неожиданно изменил свое мнение, стал китайский гигант Чжан Чжилей. Он постоянно прогнозировал победу Александра Усика, но за несколько дней до боя изменил мнение.

Раньше я был поклонником стиля Александра Усика. Я до сих пор им являюсь, но на этот раз я отдаю предпочтение Даниэлю Дюбуа,

– сказал китаец.

Главная информация о реванше Усик – Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа во второй раз выйдут на ринг для очного противостояния. Впервые они дрались 26 августа 2023 года.

Тогда британец грязно атаковал украинца ударом ниже пояса, из-за чего судья дал нашему чемпиону время на восстановление. После этого Усик деклассировал "Динамита", одержав победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Усик – Дюбуа: видеообзор первого боя

Реванш между бойцами состоится на легендарном стадионе "Уэмбли". Именно на нем Даниэль Дюбуа одержал свою самую крупную победу в карьере, одолев Энтони Джошуа.

Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00 по киевскому времени и будет доступен для просмотра в Украине на двух медиаплатформах. Главный бой между Усиком и Дюбуа начнется не ранее 23:30 по киевскому времени.